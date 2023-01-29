Akşener Samsun’da: Başbakan olacağım

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 3. olağan il kongresine katılmak için Samsun’a gitti. 2 başkan adayının yarıştığı kongrede ilk önce başkan adayı Önder Fatih Şenol, daha sonra da mevcut il başkanı ve başkan adayı Hasan Aksoy, partililere seslendi. Adayların konuşmasının ardından kürsüye çıkan Akşener, şunları söyledi:

‘PAZARLIK ETMEM’

“Bu seçimden İYİ Parti birinci çıkmalıdır. Ben bedavadan başbakanlık istemiyorum. Kimseyle pazarlık etmedim, etmem. Biz bunu hak edeceğiz. İYİ Parti birinci parti çıkacak. Kurulduğumuzda seçime gittiğimizde bir şey değişti, her şey değiştiyse bu ülkede, birinci parti çıktığımızda nelerin değişeceğini hayal edin.

‘BAŞÖRTÜSÜ MEVZUSU’

İYİ Parti, Atatürk için, Cumhuriyet için, kadınlar, çocuklar, çevremiz, doğamız, ormanlarımız için birinci parti çıkmalıdır. Biz bu yola sandalye değil ayakkabı eskiteceğiz sözüyle çıktık. Başörtüsüyle ilgili bir mevzu çıktı ortaya. Kılıçdaroğlu başörtüsüyle ilgili bir kanun teklifi verdi. ‘Helalleşme’ olduğunu iddia etti. Erdoğan bunu kendine pas olarak aldığını iddia etti. 28 Şubat’ta acı çeken kadınların ailelerin o acısı, haksızlığa uğramanın getirdiği ruh dünyası seni bu ülkede 20 yıl iktidar etti. Sana ‘Milletin adamı’ dendi. Ey Erdoğan, meğerse bunlar pasmış ve gole çevrilmesi gerekirmiş.”