Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Akşener Samsun’da: Başbakan olacağım

Güncelleme Tarihi:

#Akşener#Samsun#BAŞBAKAN
Akşener Samsun’da: Başbakan olacağım
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2023 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Samsun’da, “Evet, ben başbakan olacağım. Böyle dediğim için herkesin siniri bozuluyor. Ben bedavadan başbakanlık istemiyorum. Kimseyle pazarlık etmedim, etmem” dedi.

Haberin Devamı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 3. olağan il kongresine katılmak için Samsun’a gitti. 2 başkan adayının yarıştığı kongrede ilk önce başkan adayı Önder Fatih Şenol, daha sonra da mevcut il başkanı ve başkan adayı Hasan Aksoy, partililere seslendi. Adayların konuşmasının ardından kürsüye çıkan Akşener, şunları söyledi:

‘PAZARLIK ETMEM’

“Bu seçimden İYİ Parti birinci çıkmalıdır. Ben bedavadan başbakanlık istemiyorum. Kimseyle pazarlık etmedim, etmem. Biz bunu hak edeceğiz. İYİ Parti birinci parti çıkacak. Kurulduğumuzda seçime gittiğimizde bir şey değişti, her şey değiştiyse bu ülkede, birinci parti çıktığımızda nelerin değişeceğini hayal edin.

‘BAŞÖRTÜSÜ MEVZUSU’

İYİ Parti, Atatürk için, Cumhuriyet için, kadınlar, çocuklar, çevremiz, doğamız, ormanlarımız için birinci parti çıkmalıdır. Biz bu yola sandalye değil ayakkabı eskiteceğiz sözüyle çıktık. Başörtüsüyle ilgili bir mevzu çıktı ortaya. Kılıçdaroğlu başörtüsüyle ilgili bir kanun teklifi verdi. ‘Helalleşme’ olduğunu iddia etti. Erdoğan bunu kendine pas olarak aldığını iddia etti. 28 Şubat’ta acı çeken kadınların ailelerin o acısı, haksızlığa uğramanın getirdiği ruh dünyası seni bu ülkede 20 yıl iktidar etti. Sana ‘Milletin adamı’ dendi. Ey Erdoğan, meğerse bunlar pasmış ve gole çevrilmesi gerekirmiş.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Akşener#Samsun#BAŞBAKAN

BAKMADAN GEÇME!

Beslenmenin olmazsa olmazı YAĞLAR | Hangisi, nasıl tüketilmeli

Beslenmenin olmazsa olmazı YAĞLAR | Hangisi, nasıl tüketilmeli?

#Sağlık
Gizemli hastalık Şeyin sırrı neden hâlâ çözülemedi Her şey 2013te başladı 6 ay içinde bir zombiye dönüştüm

Gizemli hastalık 'Şey'in sırrı neden hâlâ çözülemedi? Her şey 2013'te başladı! '6 ay içinde bir zombiye dönüştüm'

#Havana Sendromu
BİR SORUDAN FAZLASI | Çocuğum neden bana karşı bu kadar saygısız

BİR SORUDAN FAZLASI | Çocuğum neden bana karşı bu kadar saygısız?

#Çocuk Gelişimi