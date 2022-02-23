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Akşener: Rusya'yı askerlerini geri çekmeye çağırıyoruz

#İyi Parti#Meral Akşener#Rusya
Akşener: Rusyayı askerlerini geri çekmeye çağırıyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Rusya'nın Ukrayna gibi egemen bir ülkenin sınırına asker yığarak, ülkelerin toprak bütünlüğüne yönelik tehdit oluşturulması, günümüzde kabul edilebilecek bir tutum değildir. Rusya'yı bir an önce bu askeri tahkimatına son vermeye ve askerlerini geri çekmeye çağırıyoruz. İktidarın, Türkiye'nin Ukrayna'ya SİHA satışına devam etmesi yönündeki kararını da olumlu buluyoruz" dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, yaklaşık 3 milyon kişinin emeklilikte yaşa takıldığını ve yaş nedeniyle emekli olamadığını belirterek, "Yaklaşık 1,8 milyon insanımız da önümüzdeki dönemde maalesef emeklilikte yaşa takılacak. Yani bugün yaklaşık 4,8 milyon halen çalışan veya geçmişte çalışmış olan vatandaşımız EYT mağduru. Ailelerini de kattığımızda 20 milyon insanımız mağdur. 8 bin gün, 9 bin gün, 10 bin gün prim ödemiş çalışanlarımıza, 'sen emekli olamazsın' demek haksızlıktır, düpedüz zulümdür" dedi.

'İYİ PARTİ İKTİDARINDA BU MAĞDURİYETİ GİDERECEĞİZ'

İYİ Parti olarak kuruldukları ilk günden beri EYT'lilerin yanında olduklarını ifade eden Akşener, "Bu kardeşlerimiz primlerini ödemişler, dolayısıyla alacakları emekli maaşını hak etmişler. Uyguladığınız yalan yanlış politikalar ve iş bilmezliğiniz yüzünden ortaya çıkan Sosyal Güvenlik Kurumu açıklarının bedelini bu insanlarımıza ödetemezsiniz. Kimse merak etmesin, İYİ Parti iktidarında bu mağduriyeti gidereceğiz. Hesabını kitabını yaptık, devletin bu konuda katlanacağı maliyeti de hesapladık. Yapacağımız EYT düzenlemesi bir sosyal yardım değil, haktır. EYT grubunda yer alan, prim gün sayısını doldurmuş 3 milyon insanımız yapacağımız düzenlemeden yararlanabilecek. Önümüzdeki dönemde prim gün sayısını doldurarak EYT'li olacak 1,8 milyon insanımız da bu düzenlemeden yararlanabilecek" diye konuştu.

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'GÜLİSTANLAR KAYBOLMASIN, CERENLER YAŞASIN'

Akşener, Tunceli'de 2 yıl önce kaybolan ve kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku'nun ailesinin de grup toplantısında olduğunu belirterek, "Genç bir üniversiteli kadın 2 yıldır kayıpsa, 'bu memlekette kadınlar güvende' diyemeyiz. Kadın cinayetlerinin önüne geçemeyiz. Kadına yönelik şiddete, 'dur' diyemeyiz. Ve şayet kadınları koruyamazsak, hiçbirimiz memlekette huzurla yaşayamayız. Bu vesileyle buradan, çiçeği burnunda Adalet Bakanı ile İçişleri Bakanını göreve çağırmak istiyorum. Ayrıca, İYİ Parti olarak biz de; Meclis bünyesinde bir araştırma komisyonu kurularak bu olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için gereken her türlü katkıyı vereceğiz. İYİ Parti olarak acınız acımızdır. Kadınların iyiliği, kurulduğumuz ilk günden bu yana bizim için siyasetin ve gündelik tartışmaların üstündedir. Gülistanlar kaybolmasın, Cerenler yaşasın ve aileler bir daha böyle acılarla karşılaşmasın diye üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız" diye konuştu.

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'RUSYA'YI ASKERLERİNİ GERİ ÇEKMEYE ÇAĞIRIYORUZ'

Akşener, Ukrayna-Rusya gerilimini ilişkin de, "Biz İYİ Parti olarak her şeyden önce; devletlerin toprak bütünlüğüne ve tam egemenliğine saygı duyulması gerektiğini düşünüyoruz. Bir ülkenin egemenlik sahasının, başka bir egemen devlet tarafından ihlal edilmesine karşıyız. Bu çerçevede; saldırıya uğrayan devletin uluslararası hukuktan ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51'inci maddesinden doğan, meşru müdafaa hakkını da tanıyoruz. Bu bağlamda Rusya öncelikle; işgal ve ilhak ettiği Kırım'dan çekilmelidir. Ukrayna gibi egemen bir ülkenin sınırına asker yığarak, ülkelerin toprak bütünlüğüne yönelik tehdit oluşturulması, günümüzde kabul edilebilecek bir tutum değildir. Rusya'yı bir an önce bu askeri tahkimatına son vermeye ve askerlerini geri çekmeye çağırıyoruz. İktidarın, Türkiye'nin Ukrayna'ya SİHA satışına devam etmesi yönündeki kararını da olumlu buluyoruz. Ukrayna, Türkiye için savunma sanayisinin gelişiminde kritik rol oynayabilecek bir ülkedir. Bu alandaki iş birliğinin geliştirilmesini ve derinleştirilmesini destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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#İyi Parti#Meral Akşener#Rusya

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