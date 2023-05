Akşener: PKK'lıysam derhal beni tutuklayın

Haberin Devamı

İYİ Parti Genel Başkanı Maral Akşener'e Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da eşlik etti. İlk olarak Mansur Yavaş'ın yaptığı konuşmanın ardından kürsüye gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sivas halkını selamladı.



'SANKİ SEÇİM DEĞİL BİR SAVAŞA GİDİYORUZ'



Akşener, "Burada olmak Atatürk'ü anmak, Muhsin Başkanı anmak aynı zamanda Sinan Ateş'i, Gaffar Okkan'ı anmak demektir" sözleriyle başladığı konuşmasının devamında bir seçim süreci yaşandığını ama sanki savaş ortamı gibi lanse edildiğini söyledi. Akşener, "Bir seçime gidiyoruz. Sanki seçim değil bir savaşa gidiyoruz. Allah Allah naralarıyla bir savaşa gidiyoruz. Bu savaş ikliminde tehditler havada uçuşuyor. Hakaretler havada uçuşuyor. İftiralar havada uçuşuyor ama hiçbir konuşulmayan, bu arkadaşların konuşmadığı hiçbir zaman konuşmadığı bir şey var. Muhsin Başkan'ın katilleri kimdir? Nedir? Konuşulmuyor. Sinan Ateş'in katili kimdir, nedir? Konuşulmuyor. Azmettiricisi kimdir? Konuşulmuyor. Gencecik çocukların işsizliği, umutsuzluğu konuşulmuyor. 82 puan alıp atanamayan, mülakatta elenen kızımız, oğlumuz konuşulmuyor. 54 puan alıp AK Parti'de ayısı, dayısı olduğu için atanan çocuklar konuşulmuyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın artık sayısını kaçırdık. O derece değişti. Her seferinde bir başka sınav, lisedeki çocukların kaderi konuşulmuyor. Ve Sivas'ın içine zorluklar konuşulmuyor. Ama ne konuşuluyor? Efendim, efendim, Meral Akşener Sivas'ta PKK'lı ama Diyarbakır'da da faili meçhulcü. Arkadaş karar verin ben kimin? Bu ülkenin içişleri bakanlığı görevini yürütmüş birisiyim. Türkiye'nin sınır ötesi en derin harekatının altında imzası bulunan İçişleri Bakanı'yım. Yahu arkadaş eğer ben PKK'lıysam, tutuklayın ulan beni. Niye şerefli Türk polislerine beni korutuyorsunuz? Eğer ben teröristsem beni tutuklayın, gereğini yapın" dedi.

Haberin Devamı





'TÜRK ORDUSUNUN İÇİNİ BOŞALTTIN'



Bu durumu ciddiyetsizlik olarak değerlendiren Akşener, "Bu devlet ciddiyetini yere düşürmek demektir. Ben megri megri şarkısını söylemedim. Efendim teröristlerin kafasından konfeti attırmadım. Habur rezaletini yapmadım. O Habur rezaletinin içinde teröristler rahatsız olmasın diye Atatürk'ün resmi ve Türk bayrağını alandan çıkartan ben değilim. Sizsiniz. Açılım sürecini yapan ben değilim. Sizsiniz. Ve gelinen noktada Sayın Erdoğan sağ elinde Hizbullah var senin bu seçime giderken. Sağ elinde Hizbullah, Gaffar Okan'ın katilleri var. Sol elinde PKK var. Abdullah Öcalan'la akraba olmuşsun. Abdullah Öcalan'ın kardeşine 'bizim Mehmet' diyorsun. Valilere talimat verdin, Oslo'ya gittin ve Habur rezaletini yaptın. Ama 31 Mart seçimlerine giderken, sizin, benim helal vergilerimizle ödediğimiz paralarla hayatını idame ettiren TRT'ye teröristi çıkarttın. Sen Cumhurbaşkanısın. Döndün, dedin ki 'Vallahi bilmiyordum kırmızı bültenle arandığını'. Ama daha başka şeyler de yaptın. Türk Ordusunu yerle bir ettin. FETÖ'ye teslim ettin. Ergenekonmuş, balyozmuş. Onların savcısı oldun. Milli orduyu, Türk Ordusunun içini boşalttın. En son GATA'yı kaldırdın. En son askeri okulları kaldırdın. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman Sayın Erdoğan en son konuşacak kişisin" diye konuştu.



'BİZ BİTKİ MİYİZ, HAYVAN MIYIZ'



Seçmenin velinimet olduğunu vurgulayan Akşener şöyle konuştu:



'Siyasetçi seçmen huzurunda hazır olda durmak zorundadır. Şuculuk, buculuk üzerinden birbirine düşürmeye alıştılar milleti. O işler bitti. Artık yemiyoruz. Konuşulması gereken gençler için, kadınlar için, hukuk, adalet, işsiz gençler için ne yapacaksınız. Konuşulması gereken budur. Projelerinizi, hizmet vizyonunuzu anlatır, seçmenin gönlünü kazanmak için gayret ederseniz. Seçmen karar verin siz de ona uyarsınız. Bir devlet öncelikle açını doyurmak, dışarda kalanını evin içinde muhafaza etmek zorundadır. Recep Bey çıktı dedi ki ben Aleviliğe saygı duyarım. Her türe saygı duyarım. Tür, tür. Yav arkadaş farklı inançta, farklı renklerde, anamız babamız farklı olabilir. Yahu insanız. İnsanı yaratan Allah. Allah'ın kuluyuz. Nasıl oluyor tür. Biz bitki miyiz, hayvan mıyız. Recep Beye göre neyiz, Tür. O yüzden diyoruz ki; bir oy Kemal'a, bir oy Meral'e.' Helal oylarınızla ben başbakan olacağım. Sizin iradeniz olmadan olmaz, pazarlıkla olmaz. Millet iradesine ihtiyacım var. Değerli kadınlar, hanımefendiler size ihtiyacımız var. Bu ülkede hiçbir erkeğe yapılmayan ne kadar iğrençlik varsa bana yapıldı. Dolayısıyla size de yapılıyor. Beraber, el ele vererek bu harami düzenle, bizi bu çirkinliğe, mahkum eden, her türlü tecavüze, tacize karşı bizi suçlayan düzeni yerle bir edeceğiz. Bunun için kadınlardan ekstra destek istiyorum. Bu iğrençlikleri bitirmezsem Allah benim canımı alsın. Bu derece kararlıyım."



'EMEKLİYE, İŞÇİYE YÜZDE 50 ZAM'



Seçim vaatleri hakkında da bilgiler veren Akşener şöyle devam etti:



"18-26 yaşındaki gençlerimize iş buluncaya kadar ve ev kadınlarımıza aylık 2500 lira sorgusuz, sualsiz şartsız maaş bağlayacağız. Hemen 100 bin öğretmeni sisteme dahil edeceğiz. Sonra arkasından 150 bin öğretmen daha gelecek. Bütün köy okullarını yeniden açacağız. Her köye 1 öğretmen, 1 veteriner 1 ziraat mühendisi tayin edeceğiz. Köylerde 50 yaşından küçük kimse yok. Gençlere diyeceğiz ki, 'Git babanın toprağında iş yap, üretim yap', buna karar verip köye yerleşen her gencin SSK ve Bağkur primlerini 5 yıl boyunca biz ödeyeceğiz. Çitçinin bütün borçlarını ödeyip yeniden yapılandıracağız. Esnafa benzeri düzenleme yapacağız. 3 harflilerin esnafı bıraktığı zor durumdan kurtaracağız. Mülakatı kaldıracağız. Bilek gücüne göre kim neyi alırsa yerine getireceğiz. Türkiye Şeker Kurumunu karacağız, bütün özelleştirmeleri yeniden gözden geçireceğiz ve bütün arızalarını gidereceğiz. Özelleştirilmiş fabrikalarda oluşan taşeron problemini çözeceğiz. Ben ocak ayında yüzde 55 emeklilere zam yapılması gerektiğin söyledim. Yapmadılar. Dün Mersin'de ve bugün Afyon'da söyledim, en az yüzde 50, 1 Temmuz'da emeklilerimize ve işçilerimize zam yapacağız. Kurban Bayramı geliyor. Kurban Bayramı’nda geçen yıl 5 bine keseceğiniz kurbanı bu yıl 15 bine keseceksiniz. Çoğunuz kesemeyecek. Bayram öncesine bütün emeklilerin hesabına 15 bin lira yatıracağız, derhal çekeceksiniz."



Akşener, hükümetin Suriye, Mısır gibi ülkelerle yürüttüğü yanlış dış politikalar sonucunda sayıları 8-10 milyonu bulan Suriyeli mülteci sorunu ile karşı karşıya kaldıklarını belirterek, en geç 2 yıl içerisinde hepsinin ülkelerine geri gönderileceğini de sözlerine ekledi.