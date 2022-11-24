Akşener: O masaya oturmaya hiç niyetimiz yok

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Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Sisi’ye yönelik geçmişteki sözlerinden derlenen bir videoyu da yayınlattığı partisinin grup toplantısında özetle şunları kaydetti: “Terörle mücadelenin sulandırılıp, iç siyasetin mezesi yapılması da PKK/PYD/YPG terörü kadar tehlikelidir. Terörle mücadele, bir devlet meselesidir ve günlük siyasi hesaplara, araç edilemez. Bu süreci büyük bir başarıyla yürüten şanlı Türk Ordusu’ndan Allah razı olsun. Bu başarı, muzaffer Türk Ordusu’nun başarısıdır. İktidarın da güvenlik güçlerimize alan açması gerekir. Operasyonun hukuki, siyasi ve uluslararası zeminini hazırlaması gerekir.

ESAD İLE MAÇA GİDERSE

Sayın Erdoğan, Sisi ile Katar’da hasret giderdi. Gösterdiği derin muhabbetten anlıyoruz ki yeni bir dostluğun kıvılcımı çakıldı. Sayın Erdoğan’ı demek ki futbol aşkı pamuk gibi yapmış. Yakında Beşar Esad’la birlikte maça giderlerse şaşırmayın. Biraz vakit aldı ama kendisi de döndü dolaştı, gitti Sisi’yi seçti. Peki ya değdi mi? Sayın Erdoğan, böyle devlet yönetilmez.

İRADEMİZ NET

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Bizim ittifakımız, milletimizin güçlü varlığıyladır. Bizimkisini, koltukların bekası uğruna her şeyin mübah, herkesin de satılık olduğu yazıhane siyasetiyle karıştırma Sayın Erdoğan. Bizimkisi 20 yıllık yağma, yalan ve baskı düzenine karşı, asil mi asil, dimdik bir duruştur. FETÖ ile kurulan ittifaka, PKK ile kurulan masaya, mafya ve çetelerle yapılan işbirliğine karşı, tavizsiz bir itirazdır. İYİ Parti’nin kumar masasına oturmaya da en küçük niyeti yoktur. Çünkü biz, o kumar masasını dağıtmaya geliyoruz.”