Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Akşener: O masaya oturmaya hiç niyetimiz yok

Güncelleme Tarihi:

#İYİ Parti#Meral Akşener#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan
Akşener: O masaya oturmaya hiç niyetimiz yok
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2022 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “6’lı masayı terk et” çağrısına, “Bizim, o masaya oturmaya hiç niyetimiz yok” karşılığını verdi.

Haberin Devamı

Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Sisi’ye yönelik geçmişteki sözlerinden derlenen bir videoyu da yayınlattığı partisinin grup toplantısında özetle şunları kaydetti: “Terörle mücadelenin sulandırılıp, iç siyasetin mezesi yapılması da PKK/PYD/YPG terörü kadar tehlikelidir. Terörle mücadele, bir devlet meselesidir ve günlük siyasi hesaplara, araç edilemez. Bu süreci büyük bir başarıyla yürüten şanlı Türk Ordusu’ndan Allah razı olsun. Bu başarı, muzaffer Türk Ordusu’nun başarısıdır. İktidarın da güvenlik güçlerimize alan açması gerekir. Operasyonun hukuki, siyasi ve uluslararası zeminini hazırlaması gerekir.

ESAD İLE MAÇA GİDERSE

Sayın Erdoğan, Sisi ile Katar’da hasret giderdi. Gösterdiği derin muhabbetten anlıyoruz ki yeni bir dostluğun kıvılcımı çakıldı. Sayın Erdoğan’ı demek ki futbol aşkı pamuk gibi yapmış. Yakında Beşar Esad’la birlikte maça giderlerse şaşırmayın. Biraz vakit aldı ama kendisi de döndü dolaştı, gitti Sisi’yi seçti. Peki ya değdi mi? Sayın Erdoğan, böyle devlet yönetilmez.

İRADEMİZ NET

Haberin Devamı

Bizim ittifakımız, milletimizin güçlü varlığıyladır. Bizimkisini, koltukların bekası uğruna her şeyin mübah, herkesin de satılık olduğu yazıhane siyasetiyle karıştırma Sayın Erdoğan. Bizimkisi 20 yıllık yağma, yalan ve baskı düzenine karşı, asil mi asil, dimdik bir duruştur. FETÖ ile kurulan ittifaka, PKK ile kurulan masaya, mafya ve çetelerle yapılan işbirliğine karşı, tavizsiz bir itirazdır. İYİ Parti’nin kumar masasına oturmaya da en küçük niyeti yoktur. Çünkü biz, o kumar masasını dağıtmaya geliyoruz.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#İYİ Parti#Meral Akşener#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan

BAKMADAN GEÇME!

Son Dakika Deprem Haberi: Düzcede 5.9 büyüklüğünde deprem İstanbul ve Ankarada da hissedildi... 1i ağır 68 yaralı

Son Dakika Deprem Haberi: Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve Ankara'da da hissedildi... 1'i ağır 68 yaralı

#DEPREM
Dünya Kupasındaki maçlara neden bu kadar uzun duraklama süreleri ekleniyor | 4 SORU 4 YANIT

Dünya Kupası'ndaki maçlara neden bu kadar uzun duraklama süreleri ekleniyor? | 4 SORU 4 YANIT

#Dünya Kupası
Düzce depremiyle ilgili 8 SORU 8 YANIT | Süresi ve derinliği ne ifade ediyor Marmara depremi için sinyal mi

Düzce depremiyle ilgili 8 SORU 8 YANIT | Süresi ve derinliği ne ifade ediyor? Marmara depremi için sinyal mi?

#Deprem

BAKMADAN GEÇME!

Son Dakika Deprem Haberi: Düzcede 5.9 büyüklüğünde deprem İstanbul ve Ankarada da hissedildi... 1i ağır 68 yaralı

Son Dakika Deprem Haberi: Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve Ankara'da da hissedildi... 1'i ağır 68 yaralı

#DEPREM
Dünya Kupasındaki maçlara neden bu kadar uzun duraklama süreleri ekleniyor | 4 SORU 4 YANIT

Dünya Kupası'ndaki maçlara neden bu kadar uzun duraklama süreleri ekleniyor? | 4 SORU 4 YANIT

#Dünya Kupası
Düzce depremiyle ilgili 8 SORU 8 YANIT | Süresi ve derinliği ne ifade ediyor Marmara depremi için sinyal mi

Düzce depremiyle ilgili 8 SORU 8 YANIT | Süresi ve derinliği ne ifade ediyor? Marmara depremi için sinyal mi?

#Deprem