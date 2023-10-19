Akşener: Netanyahu terörü

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin dünkü Meclis grup toplantısında özetle şöyle konuştu: “İsrail’in sivilleri bile hedef alabilen gaddarlığı terörizme dönüşmüştür. Bunun adı, düpedüz terördür. Çünkü devletler hastane bombalamaz, sivilleri hedef almaz. Dün (önceki) gece yaşananlar bizzat Netanyahu terörüdür. 1938 yılı Almanya’sında yaşayan Yahudilerin bir soğuk kasım akşamı yaşadıklarının günümüzdeki gölgesidir. Hitler canisinin Kristal Gece Komplosu’nun mağduru olan bir halkın lideri bugün çıkmış yeni bir kristal gecenin faili olmuştur. Katil Netanyahu için söylenecek hiçbir söz kalmamıştır. O 21’inci yüzyılın yeni Hitler’idir. Holokost’u yaşamış bir halkın, yüzkarasıdır. Derhal yargılanmalıdır. Dün, Hitler’in Çekoslovakya’yı işgaline ses çıkarmayan Rusya, Fransa ve İngiltere yönetimleri, nasıl ki halklarının acı bedeller ödemesine sebep oldularsa bugün de bu zıvanadan çıkmış faşiste dur diyemeyen bir dünya, yeni ve ağır bedeller ödeyecektir. Kafaları kuma gömmenin zamanı, artık geçmiştir. Vakit artık bu gidişata ‘dur’ deme vaktidir.”

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NEYİN PEŞİNDESİNİZ?

AKŞENER, hükümete de “Önümüzde yerel seçimler var. Şimdi de yeni oyunlar peşindeler. İktidara sormak istiyorum. Hayırdır muhteremler, neyin peşindesiniz? Yerel seçimler yaklaşınca, terörist başıyla olan aşkınızı tazelemeye mi karar verdiniz?” diye seslendi.

BUNDAN SONRA İZİN ALIRIM

Grup toplantısının ardından Sinan Aygün, Cemil Çiçek ve Abdülkadir Aksu ile görüştüğü ve Aygün’e belediye başkan adaylığı teklifi götürdüğü iddiaları sorulan Akşener, “Basın mensuplarımızın iznini almadığım için özür dilerim. Bundan sonra ‘İzin veriyor musunuz’ diye soracağım. Ne kadar büyük saygısızlık. Gizli görüşme yok, bir şey yok” karşılığını verdi.