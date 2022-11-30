Akşener: Mutfaklardaki yangın büyüyerek devam ediyor

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İYİ Parti Lideri Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, 6'lı masa olarak 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi'ni pazartesi günü milletle paylaştıklarını hatırlatarak, "Tabii biz bu önerimizle; kuvvetler ayrılığının tesisi, partili cumhurbaşkanı döneminin sonu, Meclis'in etkin denetimi deyince iktidardakileri hemen bir rahatsızlık alıverdi. Elbette bu durumu yadırgamıyoruz. Sayın Erdoğan'ın dediği gibi; 'Bunlar daha iyi günleri.' Çünkü daha yeni başlıyoruz. Bu arkadaşlara daha çok panik atakları yaşatacağız. Bu önerimiz, İYİ Parti olarak büyük Türk milletine verdiğimiz sözün bir kez daha gür bir sesle tekrarıdır. İstibdatın bitişine az kaldı. Hürriyete az kaldı. Güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye'ye çok az kaldı. Kimse merak etmesin" dedi.

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'BU İKTİDAR ÜLKEMİZİ YÖNETEMİYOR'

Akşener, geçen hafta Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 9'a indirdiğini anımsatarak, "Böylece faiz tek haneli rakama indi. Sayın Erdoğan da nihayet muradına erdi. Peki ülkemizde ne değişti? Hiçbir şey. Ne kur oynadı, ne de faizlerde bir değişiklik oldu. Yani bu vesileyle bir kez daha görmüş olduk ki, Merkez Bankası'nın politika faizinin düşük olması bir tek Sayın Erdoğan'ı mutlu etmeye yarıyor. Çünkü ekonomide herhangi bir sinyal etkisi yok. Dolayısıyla artık politika faizine de, 'Erdoğan faizi' diyebiliriz. Sayın Erdoğan, her ne kadar faize karşı zafer kazanmış gibi nutuklar atsa da milletimizin yaşadığı gerçekler maalesef değişmiyor. 'Faiz sebep, enflasyon sonuç' yalanına artık kimse inanmıyor. Çünkü çarşıdaki, pazardaki pahalılık, vatandaşlarımızın canını yakmaya aynen devam ediyor. Mutfaklardaki yangın büyüyerek devam ediyor. Memur, esnaf, emekli, asgari ücretli enflasyon canavarının altında ezilmeye devam ediyor. Şimdi hummalı bir biçimde baz etkisiyle, hesap oyunlarıyla milletimize 'enflasyon düştü' masalları anlatmaya hazırlanıyorlar. Ama yemezler. Milletimiz artık son derece açık ve net bir şekilde görüyor ki; bu iktidar artık ülkemizi yönetemiyor. Memleketimizi içine sürükledikleri yangın artık kürsü nutuklarıyla gizlenemiyor. Makyajlı rakamlarla kapanamıyor" diye konuştu.

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'ARTIK BİZ VARIZ'

Market sepetinden aldığı temel gıda ürünlerini göstererek, son 1 yıl içinde yapılan zamları tek tek sıralayan Akşener, "Ülkemiz bugün tarihinde görülmemiş bir bunalımın içindedir. Ve bu bunalımın sebebi de iktidarın ta kendisidir. 2023 yılı milletimiz için daha zor bir yıl olacak. Ama kimse endişelenmesin. Şunun şurasında seçime çok az kaldı. Emin olun sayılı gün çok çabuk geçecek. Sandıktan yetkiyi aldığımızda Türkiye'yi hak ettiği ciddiyet ve millet odaklı bir anlayışla yöneteceğiz. Ekonomi ekibimizin süratle enkazı kaldırıp, molozları temizlemek için planları, programı, yol haritası ve kadroları hazır. Artık biz varız, artık İYİ Parti var. Bizim için Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok" ifadelerini kullandı.

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'SAHİPSİZ HAYVANLARIN DA YAŞAM HAKKINI DESTEKLEYECEĞİZ'

Uzun süredir sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili haberleri endişeyle takip ettiklerini belirten Akşener, "Bu mesele ülkemiz için artık çok ciddi bir sorun haline geldi. Bu sorun; gün geliyor masum çocuklarımızı tehlikeye atıp canlarına mal oluyor. Gün geliyor, sessiz canlarımızın canice katledilmesine sebep oluyor. Bizim 11 yaşındaki Mustafa'mızının hayatını kaybetmesine de, geçtiğimiz hafta Konya'daki barınakta yaşanan vahşete de zerre tahammülümüz yoktur. Bir yanda sahipsiz sokak hayvanlarının saldırısına uğrayan, sevdikleri zarar gören ve haklı olarak tepki gösteren vatandaşlarımız 'hayvan düşmanı' ilan edilirken; diğer yanda ise hayvanları koruyan ve onların güvensiz barınaklarda yaşamasına tepki gösteren hayvanseverlerimiz de, 'hayvanperest' ilan edilerek hedef gösteriliyor. Ülkemizde yaşanan tüm sorunlara olduğu gibi bu soruna da aklın, bilimin, hukukun ve vicdanın çerçevesinde çözüm bulmak zorundayız. Nitekim biz İYİ Parti olarak sorumlu devlet anlayışımız gereği; hem sahipsiz sokak hayvanlarının korunması, hem de sokaklarımızın güvenliğinin sağlanması için bir çalışma yaptık. Bu doğrultuda İYİ Parti iktidarında; sahipli hayvanların olduğu kadar sahipsiz hayvanların da yaşam hakkını destekleyeceğiz. Saldırganlık geçmişi olan, engelli ya da güçten düşmüş hayvanların yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine insancıl yöntemlerle naklini sağlayacağız. Barınakların evrensel standartlara göre ruhsatlandırılmasını ve düzenli olarak denetlenmesini sağlayacağız" dedi.

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'MİLLETİMİZİN GELECEĞİ BİZLERİN OMUZLARINDA'

24 Aralık 2022'de il kongrelerinin başlayacağını ve tüm kongreleri 29 Ocak'ta tamamlayacaklarını belirterek, teşkilat mensuplarına seslenen Akşener, "Yaklaşan seçimler ülkemiz için hayati bir önem taşıyor. Bu seçim, milletimiz için ya köprüden önce son çıkış, ya da devam eden yıkımın son halkası demektir. Böylesine önemli bir süreçte, bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara, dayanışma ruhumuzu hedef alanlara, yolumuza tuzaklar kuranlara karşı birlikte ve dimdik durmalı, kutlu hedefimiz etrafında sımsıkı kenetlenmeliyiz. Çünkü milletimizin geleceği bizlerin omuzlarındadır. Çünkü Sezen Aksu'nun şarkısındaki gibi, '1-2-3 yetmez, 4-5-6 olsun' diyenlerin, koltuk sevdasına kurban edilen memleketimizin, İYİ'lerin güneşi dışında bir alternatifi yoktur. İşte o nedenle bizim için de milletimizi hak ettiği gibi bir Türkiye'ye kavuşturmak için iktidar hedefinden başka bir alternatif yoktur" diye konuştu.