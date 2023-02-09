Akşener: Milletin sesinin duyulması için buradayız

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Meral Akşener, Türkiye'yi sarsan ve 10 ilde yıkıma neden olan depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'a geldi. Pazarcık ilçesi ile kent merkezinde inceleme yapan Akşener, Sütçü İmam Üniversitesi Spor Salonu'nda kalan depremzedeleri ziyaret etti. Burada İYİ Parti Erzurum Teşkilatı'nca yapılan yemek dağıtımına katılan Akşener, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Akşener, Türkiye'nin yaşadığı afeti en az kayıpla atlatması ve devletin sesinin duyulması gerektiğini söyledi. Deprem bölgelerini ziyaret edip, milletin sesinin duyulması için aracılık yaptığını vurgulayan Akşener, "Artık milletin sesi duyulmalı. Biz de milletin sesinin duyulması için buradayız" diye konuştu.

Enkaz altında kalan bir canın kurtarılması için her kapıyı çalacağını, gerekirse yıkacağını anlatan Meral Akşener, parti olarak milletvekilleri ve kurmaylarla depremzedelere yardım ettiklerini söyledi. Akşener, herkesin elinden geldiği kadar deprem bölgesine yardımcı olması gerektiğini vurguladı.

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'SİVİL SAVUNMA KANUNU YENİDEN UYGULANMALI'

Geçmişte İçişleri Bakanlığı yaptığını, 'Sivil Savunma Kanunu' olduğunu, bu kanun doğrultusunda herkesin afet konusunda eğitildiğini belirten Akşener, "Şimdi 'Sivil Savunma Kanunu' kaldırıldı, yerine AFAD kuruldu. Ancak bu kurumun personel sayısı az ve yetersiz. 'Sivil Savunma Kanunu' yeniden uygulanmalı. Herkese orman yangını, sel felaketi ve Deprem konusunda eğitimler verilerek bilinçlenmeleri sağlanmalı. Devletin hafızası kaybedilmemeli ve liyakatli kişiler kurumlarda görevlendirilmelidir" dedi.

Akşener, açıklamalarının ardından Elbistan ilçesine hareket etti.