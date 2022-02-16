Akşener: Milletimiz artık birbirleriyle konuşabilen siyasetçiler istiyor

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İYİ Parti Lideri Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, kendisinin de bulunduğu 6 siyasi liderin bir araya geldiği toplantıyı anımsatarak, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde Ankara'da yaptığımız toplantı ülke gündemine oturdu. Toplantımız büyük bir heyecan yarattı. Bu heyecanın sebebi, son derece açık ve nettir. Milletimiz artık ortak akıl için bir araya gelebilen, milletin ve memleketin meselelerini birbirleriyle konuşabilen siyasetçiler istiyor. 'Ben yaptım oldu' anlayışından bıkan milletimiz, partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile unutulan istişare kültürünün önemini görüyor. Gerek kurumsal anlamda, gerekse de fikren, farklılaştıkları noktalar olsa da 6 siyasi parti liderinin memleket meseleleri için bir araya gelmesi önemlidir. Bu toplantı nedeniyle, Cumhur ittifakının bileşenlerini bir garip rahatsızlık almış gibi gözükse de biz İYİ Parti olarak bu toplantıyı önemli bir başlangıç olarak görüyoruz. Çünkü ortak aklın ışığında sorunları ve çözümleri konuşabilmeyi, hem çağın, hem de aklın gereği olarak görüyoruz. Buradan başta Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere toplantıya iştirak eden sayın genel başkanlara huzurunuzda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" dedi.

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'BÖYLE BİR ZAM, ZULÜM OLABİLİR Mİ'

Akşener, 1 Ocak itibarıyla yüzde 125 zamlı elektrik faturalarıyla karşılaştıklarını belirterek, "Sadece kışın ortasında yapılan bu zamlar bile iktidardakilerin gitmesi için yeterli bir sebeptir. Mesela; berber dükkanı işleten bir esnaf kardeşim kasım ayında 1500 lira elektrik faturası ödemiş. Bu ay ise faturası 4 bin 600 lira gelmiş. Yani kiradan fazla elektrik faturası geliyor. Esnaf kardeşim de haklı olarak soruyor; 'O zaman ben de saç tıraşının fiyatını 3 katına mı çıkarayım' diyor. Böyle bir zam, zulüm olabilir mi ? Böyle devlet yönetilir mi? Ayıptır, günahtır. Daha maaşını alamadan, zammı eriyen asgari ücretliler isyanda. Zaten aldıkları üç kuruşla geçinmeye çalışan, emeklilerimiz isyanda. Mağazalar, fırınlar, restoranlar isyanda" diye konuştu.

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'KDV İNDİRİMİNİ OLUMLU KARŞILIYORUZ'

Akşener, gıda maddelerindeki KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesini olumlu karşıladıklarını söyleyerek, "Ama bu vesileyle iktidarı da uyarmak istiyorum. Bu indirim, bir defalık bir etkidir. Yani, yeni oranlar yürürlüğe girdiğinde bir defaya mahsus olarak, bazı gıda ürünlerindeki fiyatlarda yüzde 7 oranında bir gerileme olabilir. Ancak bu yöntemle, enflasyon düşmez. Çünkü enflasyon, fiyatların genel seviyesindeki artıştır. Eğer, enflasyonu doğuran nedenleri ortadan kaldırmazsanız, bu ay vergi düşürseniz bile, gelecek ay fiyatlar yeniden artmaya devam eder. O nedenle, enflasyonla piyasalara güven veren, kapsamlı bir program çerçevesinde mücadele etmeniz gerekir. Bunun için kullanacağınız en önemli silah da politika faizidir" ifadesini kullandı.

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'KARANLIĞIN YOL AÇTIĞI ZARARLARA ÇARE OLUN'

Isparta'nın 72 saat boyunca karanlığa mahkum edildiğini söyleyen Akşener, şöyle konuştu: "İstanbul'daki karda mobese kaydı peşine düşenlerin, mesele Isparta olunca araziye nasıl uyum sağladıklarını ibretle izledik. Bir daha böyle utanç verici bir olayın yaşanmaması için İYİ Parti olarak çözüm önerilerimizi hazırladık. Bu doğrultuda ilk olarak, Isparta'nın bir an önce afet bölgesi ilan edilmesi için Meclis Başkanlığı'na kanun teklifimizi sunduk. Ayrıca; yaşanan elektrik kesintilerinin sebeplerinin tespit edilmesi, bu kesintiler sebebiyle vatandaşlarımızın yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi, bu süreçte elektrik dağıtım şirketi ve kamu kurumlarının ihmallerinin araştırılması ve böylesi utanç verici bir olayın bir daha tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınması amacıyla araştırma önergemizi de sunduk."