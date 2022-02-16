Akşener: Milletimiz artık birbirleriyle konuşabilen siyasetçiler istiyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
NATOdan flaş Rusya açıklamasıNATO'dan flaş Rusya açıklaması!#NATO
Kritik karar yarın Merkez Bankası ne yapacakKritik karar yarın! Merkez Bankası ne yapacak?#MERKEZ Bankası
Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’#Sağlık
Son dakika... Bakan Bilginden maaş düzenlemesi mesajı 3600 ek göstergede önemli gelişme..Son dakika... Bakan Bilgin'den maaş düzenlemesi mesajı! 3600 ek göstergede önemli gelişme..#Vedat Bilgin
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai Expoda gençlerle buluştuSon dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai Expo'da gençlerle buluştu#Erdoğan
Kar yağışı yurda dönüyor Hafta sonuna dikkat: Meteoroloji illeri sıraladıKar yağışı yurda dönüyor! Hafta sonuna dikkat: Meteoroloji illeri sıraladı#Kar
Talep yağdı... Önemli uyarı Gözle anlaşılmıyor... Özel cihazlarla tespit ediliyorTalep yağdı... Önemli uyarı! Gözle anlaşılmıyor... Özel cihazlarla tespit ediliyor#Pırlanta
2 yıldan beri kayıp olan kız çocuğu gizli bölmede bulundu2 yıldan beri kayıp olan kız çocuğu gizli bölmede bulundu#New York
Rusya görüntüleri paylaştı: Kırımdaki birlikler de çekildiRusya görüntüleri paylaştı: Kırım'daki birlikler de çekildi!#ABD
Nihat Özdemirden Süper Lig Televizyonu açıklaması Yeterli teklif gelmezse neler olacakNihat Özdemir'den 'Süper Lig Televizyonu' açıklaması! Yeterli teklif gelmezse neler olacak?#Nihat Özdemir Tff
Bakanlık duyurdu İşte 10 soruda altın tasarruf sistemiBakanlık duyurdu! İşte 10 soruda altın tasarruf sistemi#Altın
Şoke eden hata Yanlış yola girip altın madalyayı kaçırdıŞoke eden hata! Yanlış yola girip altın madalyayı kaçırdı#Pekin 2022
Kendi bebeğine alerjisi mi var Her şey hamile iken başladı...Kendi bebeğine alerjisi mi var? Her şey hamile iken başladı...#Hamilelik
Sonradan utanmasınlar diye kurşun ağırlık dikiyorlarSonradan utanmasınlar diye kurşun ağırlık dikiyorlar#İngiliz Kraliyet Ailesi
Mertin hediyesi adayı karıştırdı Makbuleden sürpriz paylaşım...Mert'in hediyesi adayı karıştırdı! Makbule'den sürpriz paylaşım...#Mert Öcal
HABERLERGündem Haberleri

Akşener: Milletimiz artık birbirleriyle konuşabilen siyasetçiler istiyor

#Ankara#İYİ Parti#Meral Akşener
Akşener: Milletimiz artık birbirleriyle konuşabilen siyasetçiler istiyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ankara'da yaptığımız toplantı ülke gündemine oturdu. Toplantımız büyük bir heyecan yarattı. Bu heyecanın sebebi, son derece açık ve nettir. Milletimiz artık ortak akıl için bir araya gelebilen, milletin ve memleketin meselelerini birbirleriyle konuşabilen siyasetçiler istiyor" dedi.

Haberin Devamı

İYİ Parti Lideri Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, kendisinin de bulunduğu 6 siyasi liderin bir araya geldiği toplantıyı anımsatarak, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde Ankara'da yaptığımız toplantı ülke gündemine oturdu. Toplantımız büyük bir heyecan yarattı. Bu heyecanın sebebi, son derece açık ve nettir. Milletimiz artık ortak akıl için bir araya gelebilen, milletin ve memleketin meselelerini birbirleriyle konuşabilen siyasetçiler istiyor. 'Ben yaptım oldu' anlayışından bıkan milletimiz, partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile unutulan istişare kültürünün önemini görüyor. Gerek kurumsal anlamda, gerekse de fikren, farklılaştıkları noktalar olsa da 6 siyasi parti liderinin memleket meseleleri için bir araya gelmesi önemlidir. Bu toplantı nedeniyle, Cumhur ittifakının bileşenlerini bir garip rahatsızlık almış gibi gözükse de biz İYİ Parti olarak bu toplantıyı önemli bir başlangıç olarak görüyoruz. Çünkü ortak aklın ışığında sorunları ve çözümleri konuşabilmeyi, hem çağın, hem de aklın gereği olarak görüyoruz. Buradan başta Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere toplantıya iştirak eden sayın genel başkanlara huzurunuzda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Haberin Devamı

'BÖYLE BİR ZAM, ZULÜM OLABİLİR Mİ'

Akşener, 1 Ocak itibarıyla yüzde 125 zamlı elektrik faturalarıyla karşılaştıklarını belirterek, "Sadece kışın ortasında yapılan bu zamlar bile iktidardakilerin gitmesi için yeterli bir sebeptir. Mesela; berber dükkanı işleten bir esnaf kardeşim kasım ayında 1500 lira elektrik faturası ödemiş. Bu ay ise faturası 4 bin 600 lira gelmiş. Yani kiradan fazla elektrik faturası geliyor. Esnaf kardeşim de haklı olarak soruyor; 'O zaman ben de saç tıraşının fiyatını 3 katına mı çıkarayım' diyor. Böyle bir zam, zulüm olabilir mi ? Böyle devlet yönetilir mi? Ayıptır, günahtır. Daha maaşını alamadan, zammı eriyen asgari ücretliler isyanda. Zaten aldıkları üç kuruşla geçinmeye çalışan, emeklilerimiz isyanda. Mağazalar, fırınlar, restoranlar isyanda" diye konuştu.

Haberin Devamı

'KDV İNDİRİMİNİ OLUMLU KARŞILIYORUZ'

Akşener, gıda maddelerindeki KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesini olumlu karşıladıklarını söyleyerek, "Ama bu vesileyle iktidarı da uyarmak istiyorum. Bu indirim, bir defalık bir etkidir. Yani, yeni oranlar yürürlüğe girdiğinde bir defaya mahsus olarak, bazı gıda ürünlerindeki fiyatlarda yüzde 7 oranında bir gerileme olabilir. Ancak bu yöntemle, enflasyon düşmez. Çünkü enflasyon, fiyatların genel seviyesindeki artıştır. Eğer, enflasyonu doğuran nedenleri ortadan kaldırmazsanız, bu ay vergi düşürseniz bile, gelecek ay fiyatlar yeniden artmaya devam eder. O nedenle, enflasyonla piyasalara güven veren, kapsamlı bir program çerçevesinde mücadele etmeniz gerekir. Bunun için kullanacağınız en önemli silah da politika faizidir" ifadesini kullandı.

Haberin Devamı

'KARANLIĞIN YOL AÇTIĞI ZARARLARA ÇARE OLUN'

Isparta'nın 72 saat boyunca karanlığa mahkum edildiğini söyleyen Akşener, şöyle konuştu: "İstanbul'daki karda mobese kaydı peşine düşenlerin, mesele Isparta olunca araziye nasıl uyum sağladıklarını ibretle izledik. Bir daha böyle utanç verici bir olayın yaşanmaması için İYİ Parti olarak çözüm önerilerimizi hazırladık. Bu doğrultuda ilk olarak, Isparta'nın bir an önce afet bölgesi ilan edilmesi için Meclis Başkanlığı'na kanun teklifimizi sunduk. Ayrıca; yaşanan elektrik kesintilerinin sebeplerinin tespit edilmesi, bu kesintiler sebebiyle vatandaşlarımızın yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi, bu süreçte elektrik dağıtım şirketi ve kamu kurumlarının ihmallerinin araştırılması ve böylesi utanç verici bir olayın bir daha tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınması amacıyla araştırma önergemizi de sunduk."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#İYİ Parti#Meral Akşener

BAKMADAN GEÇME!

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

#Kader Işık Afşar
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme

BAKMADAN GEÇME!

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

#Kader Işık Afşar
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme