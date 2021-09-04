Akşener millet ittifakı adayı için konuştu: Merak ediyorlarsa seçim kararı alsınlar

Meral Akşener, FOX TV’de katıldığı yayında özetle şunları söyledi:

BAKALIM KİMLER ÇIKACAK...

“(AK Partili Cahit Özkan’ın ‘İYİ Parti’yi FETÖ kurdu sözleri) Kumpas iddialarının ilk gündeme geldiği dönemde bunu savunan avukatların başındaydı bu arkadaş. İYİ Parti’yi FETÖ kurdurdu deniyor. Şimdi ben bu işi kazıyacağım kimler çıkacak göreceğiz. Yarın bu arkadaşı da Bayraktar gibi itirafçı olarak görebilirsiniz.



KENDİM İÇİN PLAN YAPMIYORUM

(Cumhurbaşkanı adaylığı) Parlamenter sisteme geçiş için cumhurbaşkanlığını kazanmamız gerekiyor. Ben toz zerresi kadar kendim için plan yapmıyor, çalışmıyorum. Türkiye’nin önünü tıkayan şahıs ben olmayacağım. Egom, nefsim neyse adı önemli olmayacak. Sayın Kılıçdaroğlu ‘Acelesi yok’ diyor isim bildirmekle ilgili. İttifakı ve ilkeleri söylüyor, katılıyorum. Adayımızı cumhur ittifakı merak ediyor. Çünkü bizim adayımız 13. Cumhurbaşkanı olacak. Çok merak ediyorlarsa seçim kararını hemen alsınlar açıklayalım.”

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