Akşener Meclis grubunda avukat eylemini savundu: Tenteleri bile kuramadılar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, baro başkanlarının Ankara’ya başlattığı yürüyüşün polis tarafından engellenmesine tepki gösterdi. Akşener, dün partisinin TBMM’deki grup konuşmasının işsizlikle ilgili bölümünde kürsüye 28 yaşındaki işsiz Serhan Korayçiftçi’yi davet etti. Akşener, “Biz onların vekili olduğumuz için milletimiz üstte ben aşağıdayım dolayısıyla iki basamak aşağı iniyorum” dedi. Akşener, konuşmasında özetle şunları kaydetti:

AYRIŞTIRMAK İSTİYORLAR

“Hukuk devleti, hukukun üstünlüğü, tarafsız yargı kavramları da iktidar eliyle tasarlanan siyasi afetlerle karşı karşıya. İktidar ve küçük ortağı, getirmeye çalıştıkları bir düzenleme ile baroları da ayrıştırmak istiyor. Bu düzenlemeye karşı, demokratik şekilde tepki veren baro başkanları, gündüz saatlerce güneşin altında, gece de sağanak yağmurun altında bekletildi, itilip kakıldı. Güneşten ve yağmurdan korunmaları için gönderdiğimiz tentelerin bile kurulmasına müsaade edilmedi.

İNATLA SINAVA SOKULAN GENÇLER

(Hafta sonu yapılacak üniversiteye giriş sınavı) Umuyorum ki bu acemice yapılan sınav organizasyonu, vakalarda bir artışa sebep olmaz. Bu hafta gözümüz kulağımız yine sınav salonlarında olacak. YKS var. Önce ileri bir tarihe alınan, ardından tekrar öne çekilen sınavla ilgili olarak itiraz ettik. Hukuki yollara başvurduk. ‘Gençlerimizi zora sokacak bu uygulamayı iptal edin’ dedik.

İLK 20’DE KALAMAMA RİSKİ

Sayın Erdoğan iki gün önce ne dedi biliyor musunuz; ‘Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefimize, hiç olmadığımız kadar yakınız.’ Mevcut durumda, bırakın ilk 10’u, ilk 20’de kalamama riskimiz var. Yani, ‘Ağam bizimle eyleniyi...”