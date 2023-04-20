Akşener: Mansur Yavaş ikna etti

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Akşener, Türkiye’nin her yerinde İYİ Parti’nin birinci parti, Kemal Kılıçdaroğlu’nun da cumhurbaşkanı olacağını söylediğini ifade etti. Sinop’un bir emekli şehri olduğunu hatırlatan Akşener, “Emekli maaşlarında diyelim ki 5 bin 500 lirayı, 7 bin 500 lira yaptılar, güzel. Ama 6 bin 500 lira alan da 7 bin 500 lira oldu. Biz iktidara gelir gelmez aradaki farkı da düzelteceğiz. 100 bin atanamayan öğretmeni hemen atayacağız. 3 bin 600 ek göstergede ortaya çıkan haksızlığı gidereceğiz” diye konuştu.

Mansur Yavaş'ın ve Ekrem İmamoğlu’nun mutlaka sistemin içinde olması gerektiğini söyleyen Akşener, “Masada öyle bir problem oldu. Sonra Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu geldiler. Şahsıma dair bir talebim olmadığı ortaya çıkınca, her ikisini etkili, yetkili birer cumhurbaşkanı yardımcılığına getirdik. Diyorlar ki; dış güçler oturttu. Beni o masaya oturmam için jet hızıyla ikna eden Mansur Yavaş oldu” dedi.