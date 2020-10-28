Akşener: Macron'u ve onun temsil ettiği bu barbar zihniyeti kınıyorum

İYİ Parti lideri Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akşener, yarın Cumhuriyetin 97’nci yıl dönümünün kutlanacağını anımsatarak, "Yani, Türk milletinin şeref gününü kutlayacağız. Bizler bu şerefi, evlerimizde, ailelerimizle, sevdiklerimizle kutlayacağız. Bizler bu şerefi, iş yerlerimizde çalışma arkadaşlarımızla kutlayacağız. Bizler bu şerefi, sosyal medyada dostlarımızla kutlayacağız. Bizler bu şerefi, fırsat bulduğumuz her yerde, milletçe tek yürek olarak kutlayacağız. Atatürk gerçeğini, Cumhuriyet gerçeğini, tam bağımsız Türkiye gerçeğini, şerefle yaşamaya devam edeceğiz" dedi.

Akşener, son günlerde Türkiye ve Müslümanlara yönelik saldırılara dikkat çekerek, "İnançlar kadar, inanç hürriyeti kadar, inançlara saygı da kıymetlidir. Çünkü dünya saygıyla güzelleşir. Hele o saygının muhatabı, Rabbimizin elçileriyse, bu çok daha kıymetlidir. Maalesef bugün, bütün dünyada, gerçek gündem ile muktedirlerin gerçeklikleri arasında, büyük bir makas var. Hangi ülkede işler kötüye gitse, hemen bir günah keçisi bulunup, her şey ona yükleniyor. İslam düşmanlığı da yabancı düşmanlığı da bunun en yaygın örneklerinden. Saygısız ve düşmanca bir dil ile söylenen yalanlar, vatandaşları oyalamanın en popüler yolu. Biz bunu, ülkemizden de iyi biliyoruz, Batı’dan da iyi biliyoruz. Milli çıkarlardan önce, kendi şahsi çıkarları üzerinden siyaset yapanları, ülkemizde de görüyoruz, Batı’da da görüyoruz. Nefretten beslenen siyasetçilerin, dünyaya verdikleri zararı, tüm dünya milletleriyle beraber, biz de yaşıyoruz" diye konuştu.

'MACRON'U VE ONUN TEMSİL ETTİĞİ BU BARBAR ZİHNİYETİ KINIYORUM'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, kendi iktidarını kurtarmak için Türkiye üzerinden İslam’a hakaret ettiğini kaydeden Akşener, "Kendi iktidarını kurtarmak için, Peygamberimize hakaret etmeyi, Müslümanlara hakaret etmeyi mübah gören, Emmanuel Macron’u ve onun temsil ettiği bu barbar zihniyeti kınıyorum. Ne var ki, bizim kınamak ve kınanmaktan öte dertlerimiz var. Dünya da yansa, vatandaşımızın derdini öncelemek zorundayız. Kınamakla kalmayıp, ülkemizi güçlü, vatandaşımızı müreffeh kılmalıyız ki; Macron gibiler böyle densizlikleri yapmadan önce 40 kere düşünsünler" ifadesini kullandı.