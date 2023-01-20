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Akşener liderler turunda

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#Akşener#Davutoğlu#Gültekin Uysal
Akşener liderler turunda
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2023 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 26 Ocak’taki 6’lı Masa toplantısı öncesinde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı ziyaret etti.

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6’lı Masa’nın 11’inci toplantısı 26 Ocak’ta İYİ Parti’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. İYİ Parti Lideri Meral Akşener, toplantı öncesi 6’lı Masa’yı oluşturan partilerin genel başkanlarını ziyarete başladı. Akşener, bu kapsamda önce Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret etti. Basına kapalı yapılan görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Görüşme sonrası Davutoğlu, Akşener’i kapıya kadar uğurladı. İki lider basın mensuplarının sorularına yanıt vermedi. Akşener, daha sonra Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı ziyaret etti. Akşener’in, bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu, pazartesi günü ise Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret edeceği öğrenildi. 

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#Akşener#Davutoğlu#Gültekin Uysal

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