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Akşener Kozan’da konuştu: Muhteremlerin rahatı bozulacak

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#İYİ Parti#Meral Akşener#Adana
Akşener Kozan’da konuştu: Muhteremlerin rahatı bozulacak
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2022 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, “Bugüne kadar size gelmeyen muhteremlerin rahatını bozmak üzere yola çıktım. Bütün siyasiler, sizin dertleriniz üzerinden rekabet edecekler” dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana’nın Kozan ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Esnafın durumu hakkında bilgi alan Akşener, daha sonra meydanda yaptığı konuşmada, şunları söyledi: “Çok uzun bir zamandır seçmen velinimet olmaktan çıkmıştı. Şimdi yeniden velinimet oldunuz. Ben başta olmak üzere herkesi buraya getirip, karşınızda durdurun çünkü patron sizsiniz. Sizi birbirinizle kavga ettirip oy almak çok kolay iş ama derdine çare bulmak üzere çalışıp, o derdin çözümünü oluşturup, o çözüm üzerinden siyasi partiler, sizin için rekabet ederse işte acı meselelere tatlı çözümler üretmek zorunda kalınır. Bugüne kadar size gelmeyen muhteremlerin rahatını bozmak üzere yola çıktım. Rahatları bozuldu.

Akşener Kozan’da konuştu: Muhteremlerin rahatı bozulacak

ÇOK AZ KALDI

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EYT’ dediler senelerdir. Şimdi mecbur kaldılar, konuş konuş mecbur kaldılar. Ocak ayında EYT’yi çözüyorlar. Allah’ımıza bin şükür, işte seçmenin velinimet olmasının sonuçları. Onlar çözemez. Çok az kaldı. 6 ay, 7 ay, 8 ay; neyse. Sonunda inşallah biz çözeceğiz. Bu harami düzeni el ele verip, birlikte yıkacağız. Bütün siyasiler, sizin dertleriniz üzerinden çözüm üretecekler, rekabet edecekler.” Meral Akşener, daha sonra İmamoğlu ilçesine geçip esnafla sohbet etti. Meral Akşener’in vatandaşlarla fotoğraflarıyla beraber sosyal medyadan paylaştığı ‘İmamoğlu’ndayız’mesajı ise kısa sürede kullanıcılardan büyük ilgi gördü.  

 

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#İYİ Parti#Meral Akşener#Adana

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