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Akşener: Kiralara çözüm üretmeliyiz

#Meral Akşener#Kira Fiyatları#İYİ Parti
Akşener: Kiralara çözüm üretmeliyiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Ağrı'nın Diyadin ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulundu.

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Vatandaşlarla sohbet eden Akşener, makul bir siyaset yürütmeye çalıştıklarını belirterek şöyle konuştu: “20 aydır geziyorum. Türkiye'de çalışan 100 kişiden 75'i asgari ücretten çalışıyor. Bu da ayrı bir problem olarak ortada duruyor. Bu gezilerimde bir şey daha fark ettim, okullar açıldı ve kiralar uçmuş. Bu durum Doğu Anadolu, İç Anadolu bölgeleri ve Batı'da da aynıdır. Bu gerçeklikler üzerinden tüm siyasetin, sadece bizlerin değil; çözüm üretip sizin karşınıza da o çözümler üzerinden rekabet edebileceği ve çözümler üzerinden görücüye çıkacağı bir siyasi atmosferi oluşturabilmek istiyoruz” dedi.

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#Meral Akşener#Kira Fiyatları#İYİ Parti