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Akşener: Kimler kimlerle yan yana

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#Meral Akşener#İYİ Parti#HDP
Akşener: Kimler kimlerle yan yana
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2022 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

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ATATÜRK’E SELAM

“Biz, her kasımda, milletine olan inancıyla, ülkesine olan sadakati ve fedakârlığıyla, askeri ve diplomatik dehasıyla, beş bin yıllık Türk tarihinin en şanlı liderlerinden birini selamlarız. Büyük Türk milleti, Ata’sını bir kez daha çok, ama çok özleyecek.

Beklenen, nihayet gerçekleşti. ‘Açılımcılar kumpanyası’, yeniden seyircisiyle buluşuyor. AK Parti ve HDP milletvekilleri bir araya gelip oldukça mutlu, neşeli ve sevinçli bir görüntü vermişler. Ne diyelim, Allah bozmasın. Biliyorsunuz uzun zamandır AK Parti cenahı, akıllarınca bizleri HDP ile gizli ittifak kurmakla itham ediyordu. E tabii, Allah büyük. HDP vekilleri de AK Parti ile aynı masaya oturmaktan, zerre utanmadılar. Yaaa görüyor musunuz? Kadere bakın, kimler kimlerle yan yana geldi.”

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#Meral Akşener#İYİ Parti#HDP

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