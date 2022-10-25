Akşener, Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çağrısıyla ilgili konuştu: Bence gerek yoktu

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Halk TV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çağrısıyla ilgili de konuşan Akşener şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüyle ilgili tutumuna söyleyecek sözüm yok. Başörtüsü çözülmüş bir konu, kapanmış yaraları tartışmak yerine kanayan yaralara bakmak durumundayız. Ben saygı duyuyorum Kılıçdaroğlu’nun tavrına ama bakın bugün neyi tartışıyoruz biz? Anayasa'ya konulmayı tartışıyoruz.

Sayın Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü konusundaki tutumunu biliyoruz. Ama şimdi gelinen noktada bence gerek yoktu..."

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KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER TOGG AÇILIŞINA KATILMAYACAK

29 Ekim'de yapılacak TOGG'un fabrikasının açılışına davet edilen Akşener, törene katılmayacağını belirterek, "Davet yeni geldi, önceden planlanmış bir programım var. İptal edemeyeceğim bir program. Biz bu tür davetlere mutlaka partimizi temsil eden üst düzey bir partilimizi göndeririz. Siyasi İşler Başkanımız, Ankara Milletvekilimiz Koray Aydın gidecek." dedi.

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da törene katılmayacağını açıklamıştı.