Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Akşener, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Güncelleme Tarihi:

#CHP#İyi Parti #Meral Akşener
Akşener, Kılıçdaroğlunu ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2023 13:02

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 26 Ocak'taki 6'lı masa toplantısı öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret etti.

Haberin Devamı

Meral Akşener, İYİ Parti Genel Merkezi'nde 26 Ocak'ta 11'incisi gerçekleştirilecek 6'lı masa toplantısı öncesi liderler turu kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Akşener ve beraberindeki heyeti CHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek kapıda karşıladı.

Görüşme, Kılıçdaroğlu'nun makamında gerçekleşti. Basına kapalı olarak yapılan toplantı yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Akşener ve Kılıçdaroğlu, 6'lı masanın gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Akşener, Kılıçdaroğlunu ziyaret etti

Görüşme sonrası CHP'li Erkek, Akşener'i kapıya kadar uğurladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, liderler turu kapsamında bugün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu, pazartesi günü ise Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret edecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#CHP#İyi Parti #Meral Akşener

BAKMADAN GEÇME!

Sebzeleri çiğ tüketmek mi daha sağlıklı yoksa pişirmek mi Pişince tüm vitamini gider inanışı doğru mu

Sebzeleri çiğ tüketmek mi daha sağlıklı yoksa pişirmek mi? 'Pişince tüm vitamini gider' inanışı doğru mu?

#Sağlık
Yumurta akı filtresi mikroplastik sorununa çözüm olabilir mi ‘Fakülte toplantısında oturmuş sandviçime bakarken aklıma geldi’

Yumurta akı filtresi mikroplastik sorununa çözüm olabilir mi? ‘Fakülte toplantısında oturmuş sandviçime bakarken aklıma geldi’

#Plastik
Konyaspor, İlhan Palutu neden gönderdi Yerel basın: Mezara gidecek, kamuoyuna açıklanmayacak bazı durumlar yaşandı

Konyaspor, İlhan Palut'u neden gönderdi? Yerel basın: "Mezara gidecek, kamuoyuna açıklanmayacak bazı durumlar yaşandı"

#İlhan Palut