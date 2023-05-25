Akşener: Kılıçdaroğlu’na yetki verdik hayırlı olsun

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul’da sürdürdüğü seçim çalışmaları kapsamında gençlerle bir araya geldi. Gençlerle sohbetin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı hakkında yaptığı açıklamada, “Seçim pazar günü oldu. Çarşamba toplandığımızda Sayın Kılıçdaroğlu’na, Sayın İnce, Sayın Özdağ ve Sayın Oğan’la ilişki kurmak, görüşme yapmak, iletişim kurmak ve onların talepleriyle ilgili tutum alma konusunda yetki verdik. Millet İttifakı’nın mutabakat metniyle çelişen bir madde yok. Kılıçdaroğlu’na yetki verdik o yetkiyi yerine getirdi. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.



BAKANLIK KONUŞULMADI



Ümit Özdağ’ın İçişleri Bakanı olarak Suriyelileri göndereceğine dair paylaşımlarıyla ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Akşener, “Benim herhangi yorumum yok çünkü Millet İttifakı olarak bakanlık konusunu konuşmadık. İki siyasi parti olarak ayrı ayrı seçimlere girdik. CHP ve İYİ Parti seçimden sonra bir araya gelecek ve görevlendirmeler yapacak. İçişleri Bakanlığı üzerinden görevlendirme yapıldıysa da saygı duyarım” dedi.



Vatandaşlardan ikinci tur için oy isteyen Akşener, Kılıçdaroğlu için harama el uzatmayacağı konusunda kefil olduğunu vurguladı.



