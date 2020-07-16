Akşener kendini karantinaya aldı

Akşener, risk olmaması için TBMM’deki 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı’na katılmama kararı aldı. Akşener’in önceki gün yaptırdığı test negatif çıkmasına rağmen, bir süre kendisini karantinaya alacağı öğrenildi. Nisan ayında da Akşener’in evinde yardımcılık yapan bir çalışanın testi pozitif çıkmıştı.

KORUMASI POZİTİF ÇIKINCA...

Yine dün sabah saatlerinde belli olan test sonuçlarına göre Akşener ve yakın çalışma arkadaşları “negatif”, ancak koruma ekibinden bir polis memurunun testi pozitif çıktı. Tüm pernoselin testten geçtiği İYİ Parti’den yapılan açıklamada, “15 Temmuz hain darbe girişiminin 4’üncü yılı dolayısıyla millet iradesinin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlenecek anma programına Genel Başkan Meral Akşener’in de katılacağını duyurmuştuk. Ancak Sayın Genel Başkanımızın koruma ekibinden bir polis memurunun Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Her ne kadar Sayın Genel Başkanımıza yapılan test negatif çıkmışsa da, yapılan değerlendirmeler sonrası törene katılanları riske atmamak için programa katılmama kararı alınmıştır” denildi.