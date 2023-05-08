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Akşener: Kandil’i dümdüz edeceğiz

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#Meral Akşener#Miting#İYİ Parti
Akşener: Kandil’i dümdüz edeceğiz
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2023 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Manisa ve Sakarya mitinglerinde konuştu.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Manisa ve Sakarya mitinglerinde özetle şunları söyledi:

TARIM KREDİ BORÇLARI

“Devlet memurlarının ne olduğunu görüyorum. Polislerin durumu feci. 4 tane öğretmen şekli var. Öğretmenler kadrolu olacak. Tarımla ilgili olarak girdiler başından belirlenecek. Tarım Kredi Kooperatifleri'ndeki borçlarınız yeniden yapılandırılacak. 2 yıl süre boyunca sadece faizini ödeyeceksiniz.

İKİSİYLE DE EL SIKIŞTIN

Recep Bey sen bu seçimi kaybetmemek için ne kadar yanlış varsa, elinden ne geliyorsa yapıyorsun. Senin sağ elinde Hizbullah var. Gaffar Okkan’ın katilleriyle el sıkıştın. Diğer elinde PKK var. Kanlı terör örgütü PKK var sol elinde. İkisiyle de el sıkıştın. Apo’ya yalvarıyorsunuz. Kandil’le 50 bin tane dümen var aranızda. Buradan ilan ediyorum. Biz iktidar olduğumuzda Kandil’i dümdüz edeceğiz, dümdüz.”
İmamoğlu’na yönelik saldırıyla ilgili de “Ne Ekrem kardeşimi ne beni ne de Millet İttifakı’nın hiçbir üyesini bu şekilde korkutamazsınız. Biz, bu seçimi sükunetle kazanacağız” tepkisinde bulundu. 

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#Meral Akşener#Miting#İYİ Parti

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