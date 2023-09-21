Akşener İzmir adayını ilan etti

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir dizi temas ve ziyaret için dün İzmir’deydi. Adnan Menderes Havalimanı’nda partililer tarafından karşılanan Akşener ilk olarak Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın Karşıyaka’daki anıt mezarını ziyaret etti. Mezara çiçek bırakıp dua eden Akşener, buradaki vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Akşener, daha sonra İYİ Parti İzmir İl Binası’na geçti. İYİ Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu, ziyarette Akşener’e, yaprak üzerine Arap alfabesinin birinci harfi “Elif” yazılı tablo hediye etti.



BUNDAN SONRA SÖZ ‘ELİF’ OLACAĞIM



Akşener, bunun üzerine, “Gördüğünüz gibi ‘Elif’ verildi. Elif dimdiktir. Vav’ın da önemi çok büyüktür ama o da egoyu ortadan kaldırmayı ister. Ben fazla egoyu ortadan kaldırdığım için İzmir teşkilatı ‘Elif’ olmamı istiyor; bundan sonra söz elif olacağım” diye konuştu. Akşener, burada yaptığı konuşmada İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale’nin İzmir Büyükşehir Belediye başkanlığına adaylığını da açıkladı. Akşener açıklamasında “Ümit Özlale kardeşimin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını ve inşallah belediye başkanı olacağını ilan ediyorum” ifadelerini kullandı. Meral Akşener daha sonra partililerle basına kapalı görüştü.



Akşener, önceki gün yaptığı açıklamada “Biz ittifak sisteminden vazgeçtik. Türkiye için eğile büküle öldük. Bundan sonra yok. İttifak sistemiyle yol yürümeyeceğiz. Sadece bugün değil 2028’de de kendi başımıza gireceğiz” demişti.

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‘KAÇ KİLOYUZ GÖRECEĞİZ’

Meral Akşener, CHP’yle ittifak konusunda da şöyle dedi: “Diyorlar ki; ‘O 15 milletvekili olmasaydı İYİ Parti olmazdı...’ Doğrudur olmazdı. Siz nerede olurdunuz? İstanbul olur muydu? Ankara olur muydu? Antalya olur muydu? Birinci aşama hür ve müstakil bir biçimde yerel seçimde kendimizi tarttırmak... Biz kaç kilo ediyoruz, neyiz, neye tekabül ediyoruz, milletimizin ne kadarına ulaşmışız, milletimizin derdini ne kadar anlamışız bunu bu seçimde göreceğiz. O sonuca razı geleceğiz. O sonuç sizi üzen, hayallerimizi kıran bir sonuçsa o sorumluluk bana aittir, gereğini yapacağım. GİK’imizin aldığı karar benim de şiddetle benimsediğim o karar çerçevesinde biz yerel seçimlere yalnız başımıza gireceğiz ve kazanacağız.”