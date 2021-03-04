Akşener: ‘İYİ Parti fezlekelere gözü kapalı el kaldırmaz’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ‘in partisinin grup toplantısındaki gündem konusu TBMM’ye gelen fezlekeler ve İnsan Hakları Eylem Planı’ydı. Akşener, özetle şunları söyledi: “Eylemsizliğiyle meşhur küçük ortak, çıkmış kürsüye, her zamanki gibi ancak bağırıyor. Akıllarınca bu bağırmalarla, bu çağırmalarla bizi zora sokacaklar. Oysa bizim bu konuyla ilgili tavrımız o kadar net ki, arkadaşların yaptığı bu kadar tatavayı, eğlenceyle karışık bir şaşkınlıkla izliyoruz. İYİ Parti, terörün yanında, yöresinde olmaz. Teröristle masa kurmaz, pazarlık yapmaz. Seçim kazanmak için, terörist mektubuna, katil röportajına bel bağlamaz. Sandıkta başkasına oy verdi diye, milletine bela okumaz. İYİ Parti, itirazı olan gencine, esnafına, çiftçisine terörist demez. Özetle İYİ Parti, Türk yargısının hazırladığı fezlekeye bakar, gereği neyse onu yapar. Bundan kimsenin endişesi olmasın.

SAYIN CİNPİNG PERİNÇEK...

Elbette vatandaşı iki yumruk arasında sıkıştıran bu utanmazlığa geçit vermeyeceğiz. Elbette milletimizin hür iradesine saygı duyacağız. Elbette siyasi şovun değil, hakkın ve hakikatin yanında duracağız. Bu kadar basit, bu kadar net. Hızlı olmasa da, ziyadesiyle öfkeli küçük ortak, hamaseti bıraksın; Çin’in, Uygur kardeşlerimize yaptıklarının ‘soykırım’ olarak tanınması için, grubumuzun Yüce Meclis’e vereceği öneriye, Sayın Bahçeli ve arkadaşlarının da desteğini bekliyoruz. Tabi Sayın Cinping Perinçek’ten izin alabilirlerse.

BIDEN’A ŞİRİN GÖRÜNMEK

(Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı) Sayın Erdoğan’ı, dün itibarıyla insan hakları kavramını keşfettiği için tebrik etmek istiyorum. Yıllardır hunharca çiğnediği sayısız ilkeden bazılarını, sırf dünyaya, muhtemelen Biden’a (ABD Başkanı Joe Biden) şirin görünmek için keşfetmiş oldu. Sayın Erdoğan için büyük, bizler için ise atılmamış olan bu adımdan ötürü, kendisini yürekten kutluyorum. Kim bilir belki o gün kendisi çıkıp, ‘iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem’ bile diyebilir. Neden olmasın?”

MÜZİK-SEN’DEN KONUK





İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, grup toplantısı sırasında konuşmasını yarıda keserek, “Bir sektör, 11 ay boyunca çözümsüz bırakılır mı? Böyle vicdansızlık olur mu? Bir de utanmadan, ‘Müzik Susmasın’ diye kampanya yaptınız. Bir yıldır aç yatan sanatçılarımıza, sadaka gibi, bir aylık doğalgaz parası reva gördünüz” dedi ve Müzik-Sen Genel Başkanı İpek Koçyiğit’e söz verdi. Koçyiğit, sanatçıların sorunlarını kürsüde dile getirerek, siyasi partilerden destek istedi. (Selahattin SÖNMEZ / ANKARA)