Akşener: İstanbul adayımıza şaşıracaksınız

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, konuk olduğu FOX TV ekranlarında İlker Karagöz’ün sorularını özetle şöyle yanıtladı:

- KAZANAMADIĞIMIZ İÇİN KALBİM AĞRIYOR: “Seçimi kazanamadığım için kalbim ağrıyor. Blöf yapmıyoruz. Her seçimden sonra olduğu gibi oturduk, konuştuk, aldığımız talepler ışığında Genel İdare Kurulumuzdan bir karar çıktı. Benim fikrim de aynı. O karar 81 il ve ilçelerde kendi adaylarımızla seçime girmek. Biz şimdi kurulduğumuz andaki psikolojimizle, hür ve müstakil olarak, 81 ilde hiçbir pazarlığa girmeden, blöf yapmadan, hiçbir siyasi partiyle herhangi bir yola girmeden, muhalefet kimliğimizle seçime gireceğiz.

- KURULUŞ AYARLARIMIZ: Millet İttifakı’nı en fazla savunan liderlerden biri benim. Tek hedefim 2023’te bu tek adam sistemini değiştirebilmekti. Bunu başaramadık. Sebeplerimizden biri de seçime girmekle ilgili durumumuz. Blöf, mlöf yapmıyoruz ama kuruluş ayarlarımıza dönüyoruz. Hem Ankara hem İstanbul belediye başkanını öneren ben değilim, öneren millet. Milletin sesini ben o masaya getirdim. Milletin sesini bu iki arkadaşımız da reddetti. ‘Masadan kalk kardeş’ olduk. Benim geldiğim nokta şudur, AK Partililerden işittiklerimizden aynısını bu tarafın yaptığını gördük.

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- CHP HER YERE PATRONLUK YAPTI: Millet İttifakı diye bir kavram yok şu anda. CHP her yere patronluk yaptı.

- OYLAR KALKMA DEĞİL OTURMA SEBEBİYLE GİTTİ: Bizim adaylarımızı destekleme konusunda herkes serbest. Biz bu seçimlere özü başımıza gireceğiz, kaç kilo edeceğiz göreceğiz. Biz milliyetçi, demokrat, kalkınmacı bir partiyiz. Bunu maalesef ittifak çatıları içerisinde ortaya koyamadık. Kalkma sürecinde 38 bin üyemiz istifa etti. Sonra masaya geri döndük. Yüzde 10’luk bir oy alabildik. Bunu herkes kalkma sebebiyle gittiğini düşünüyor, hayır bu oturma sebebiyle gitti. Bir kısmı MHP’ye döndü, bir kısmı Sayın Sinan Oğan’a gitti.

- İSTANBUL ADAYIMIZA ÇOK ŞAŞIRACAKSINIZ: Ankara ve İstanbul adaylarımızla ilgili çalışma başlattık, en sona bırakmayacağız. Altı ay var. Düzce, Eskişehir adayımızı açıklayacağız, onlar belli. Aydın ve Balıkesir’de bir noktaya geldik.

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(İstanbul adayınız Buğra Kavuncu mu?) İstanbul adayımız Buğra Kavuncu olabilir de olmayabilir de. Başka adaylarımız da var İstanbul’la ilgili. Yani eğer ortak bir karar verebilirsek o kişiye ilişkin. Özellikle bir arkadaşımıza çok şaşıracaksınız; ama olur mu olmaz mı bilmiyoruz. Görünce çok şaşıracaksınız. Ankara ve İstanbul’u çalışıyoruz.

(Ankara adayınız Adnan Beker mi?) Ankara adayımız Adnan Beker değil.”

BAŞARISIZ OLURSAK İSTİFA EDERİM

- “(Seçimlerde başarısız olursanız) Bütün sorumluluk bana aittir. Üstüme ne düşüyorsa yapacağım. İstifa da dahil. Elbette. Hayal ettiğimiz sonucu milletimiz vermiyorsa milletimizi tartışmayacağız. Suç bizdedir. O zaman bana düşen şey, o zaman hadi bakalım, bir başka arkadaşımıza, daha iyi yapabilecek bir başka arkadaşa devretmektir.”

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MUSTAFA SANDAL’I ÇOK İSTERİM

- “(Mustafa Sandal’a belediye başkanlığı teklifi) Ben kendisini istedim doğrusu ama henüz resmi bir konuşma yapmadık. Partiyi ziyaret ettiğinde bu şekilde konuşmadık. Çünkü başka bir konu için gelmişti. Konserlere yönelik. Ama bir telefon konuşmasında, şu şekilde söyledim. Bir nabız yoklama amaçlı. Çok nazik, zarif bir arkadaşımız. Keşke adım atsa. Gerçek bir Beşiktaşlıdır, Beşiktaş’ı çok isterim ama resmi bir teklif henüz götüremedik.”

AK PARTİ VE CHP İLE RAKİBİZ

Akşener CHP için “Birbirimize rakibiz biz artık. AK Parti ile CHP ile rakibiz” dedi. Akşener,“Ankara, İstanbul elden giderse ne olacak” sorusuna da “Millet ne derse o” yanıtını verdi.