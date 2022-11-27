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Akşener huzurevindeki öğretmenleri ziyaret etti

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#İYİ Parti#Meral Akşener#Validebağ
Akşener huzurevindeki öğretmenleri ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2022 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Validebağ Mustafa Necati Bey Öğretmen Huzurevi’nde, emekli öğretmenleri ziyaret etti.

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Ziyaret sırasında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da Akşener’e eşlik etti. Akşener, huzurevinin salonunda öğretmenlerle sohbet ettikten sonra hepsine hediye verdi. Daha sonra huzurevinde yaşayan 93 yaşındaki emekli resim öğretmeni Mustafa Orhan Şide’nin çalışmalarının bulunduğu sergiyi gezdi. Şide, sergideki çalışmalardan 3’ünü Meral Akşener’e hediye etti. Öğretmenlerle beraber Öğretmen Marşı’nı söyleyen Akşener, yaklaşık bir saat süren ziyaretinin ardından huzurevinden ayrıldı.

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#İYİ Parti#Meral Akşener#Validebağ

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