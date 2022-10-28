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Akşener: Hüseyin Baş’ın teklifini masaya getireceğim

Güncelleme Tarihi:

#Meral Akşener#Hüseyin Baş#6'Lı Masa
Akşener: Hüseyin Baş’ın teklifini masaya getireceğim
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2022 21:06

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş ile bir araya geldi. Akşener, "Hüseyin Baş televizyon programında 6’lı masada yer almak istediğini ifade etti, bir çağrıda bulundu. Ben, o 6’lı masada oturan İYİ Parti’nin Genel Başkanı olarak ayın 14’ünde yapacağımız toplantıya Sayın Baş’ın yaptığı çağrıyı getireceğim" dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş’ı makamında ziyaret etti. İki liderin görüşmesi yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Meral Akşener’e Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu ile Genel Sekreteri Uğur Poyraz eşlik etti. Genel başkanlar görüşme sonrası bir basın açıklaması yaptı. Akşener, Hüseyin Baş’ın daha önce kendisini ziyaret ettiğini hatırlatarak, "Şimdi de biz bir iadeyi ziyarette bulunduk arkadaşlarımız ile birlikte. Ama bu iadeyi ziyaretin hızlıca olma nedeni; kendisi bir televizyon programında bir çağrıda bulundu. Hüseyin Baş, televizyon programında bu masada muhalefet partisinin genç bir lideri olarak yer almak istediğini ifade etti. Biz de hem arkadaşlarımız ile beraber iadeyi ziyareti yapalım hem de bu çağrının sisteminin ne olduğunu, gerekçesinin ne olduğunu kendisinden dinleyelim anlayalım dedik ve anladık. Şimdi ben o 6’lı masada oturan İYİ Parti’nin Genel Başkanı olarak ayın 14’ünde yapacağımız toplantıya Sayın Baş’ın yaptığı çağrıyı, kendisi adına o teklifi getireceğim. Onun için bugün bu ziyaret gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

’BİZ BUNA GÖNÜLLÜYÜZ VE İSTEKLİYİZ’

Akşener’in ardından konuşan BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş da Akşener’in, çağrılarına ilk refleksi gösteren Genel Başkan olduğunu belirterek, "Biz burada Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni yüzyılda muhafazası ve ilerletilmesi noktasında adım atan birlik oluşturmuş 6’lı masaya bir çağrıda bulunmuştuk. Genel Başkanımız bizleri ziyaret ederek bu konudaki meramımızı dinlemiş oldu. Biz de şunu da iletmiş olduk; Atatürk’ün bu milli mücadeleyi başlattığı dönemdeki mantığı, ’hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır’ mantığı ile bizler de olalım Türkiye’deki her yaş grubu, Türkiye’nin bütün renkleri, Türkiye’nin bütün düşünceleri bu masanın etrafında birleşerek katkı sunmaya gayret etsin. Biz buna gönüllüyüz, istekliyiz. Bu isteğimizi sizin vesilenizle bütün ortaklarınıza iletmiş olalım" diye konuştu.

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#Meral Akşener#Hüseyin Baş#6'Lı Masa

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