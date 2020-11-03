Akşener: Herkes elini taşın altına koymak zorunda

İYİ Parti lideri Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Azerbaycan Ordusu'nun Ermenistan'a yönelik gösterdiği başarıyı takdir eden Akşener, "Kardeş Azerbaycan'ın yürekli ordusunun, işgal altındaki topraklardaki yürüyüşü devam ediyor. Gönlümüz ve dualarımız onlarla. Sürecin başından beri; 'Türkiye, kurulacak bütün masalarda yer almalıdır' dedik. Yaptığımız uyarının, bugün dünya liderlerince kabul ediliyor olmasından memnunuz. Allah Türk’ün ordusunu muzaffer etsin" dedi.

'KALBİMİZ İZMİR'DE ATIYOR'

Akşener, Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kalbinin İzmir'de attığını söyleyerek, başta AFAD olmak üzere, devletin tüm birimlerinin, belediyelerin, özel arama kurtarma ekiplerinin, sağlık ordusunun ve vatandaşların canla başla mücadele ettiğini belirtti. Akşener, "Yurdumuzun bir deprem kuşağı üzerinde olduğunu biliyoruz. Atılacak her adımın, bu gerçeğe uygun olması gerektiğini de biliyoruz. Ancak, bunları bilmek maalesef yetmiyor. O gerçeğe uygun adımları atabilme aklını ve izanını, göstermemiz gerekiyor" diye konuştu.

'FELAKETİN SİYASETİ OLMAZ'

Yarın Meclis'te depremle ilgili yeniden adımlar atacaklarını belirten Akşener, şunları kaydetti:

"Daha önce attığımız adımları tekrarlayıp, daha ısrarcı olacağız. Aziz milletim; bize destek olun. Hangi partiye oy verirseniz verin, bu konudaki mücadelemizde yanımızda olun. Bunu sizden rica ediyorum. Herkes elini taşın altına koymak zorunda. Başka yolu yok. Yoksa; rant iştahıyla ve sorumsuzlukla gelen bu felaket tabloları bitmeyecek. Felaketin siyaseti olmaz. Biz bu konuda, hiçbir siyasi hesabın içinde olmayacağız."