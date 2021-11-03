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Akşener: HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum

#İyi Parti#Meral Akşener#HDP

İYİ Parti lideri Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. Hedefinde HDP vardı, "HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum" ifadelerini kullandı. Akşener, terör örgütü elebaşından bahsederken ilk olarak 'sayın' ifadesini kullandı. Partililer tarafından uyarılmasının ardından da "Türk milletinden özür diliyorum" dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. 

Siirt esnaf ziyareti sırasında bir vatandaşın "Burası Kürdistan" demesi üzerine sürdürülen tartışmalara dair konuşan Meral Akşener, "Siirt'te bir HDP çalışanı, ziyaret ettiğimiz esnafa gelip ‘Burası Kürdistan’ dedi. İçişleri Bakanı ve küçük ortak mensupları şoke olmuş bir biçimde feveran etmeye başladı. Nasıl olur da 'Burası Kürdistan' dermiş. Niye şaşırıyorsunuz, bu kişi bir HDP çalışanı. Biz aylardır ne diyoruz? HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum. HDP, PKK ile arasına mesafe koymalıdır, diyoruz. Kürdistan söylemi kimin? Terör örgütünün. Dolayısıyla bu durumda bizim açımızdan şaşırtıcı bir şey yok.” dedi.

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"SAYIN ÖCALAN" DEDİ, SONRA ÖZÜR DİLEDİ

"Sayın Bahçeli ile sayın Öcalan arasındaki mektup arkadaşlığını zaten biliyorduk biz de sayın Soylu'nun da bu sistemin bir paydaşı olduğunu bu olayla öğrenmiş olduk" dedi. 

Akşener, "Az önce konuşurken fark etmemişim, bir arkadaşım uyardı 'sayın Öcalan' demişim. Sizden ve milletimden özür dilerim. Aklımın ucundan bile geçmez bebek katiline sayın demek." ifadelerini kullandı.

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#İyi Parti#Meral Akşener#HDP

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