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Akşener hastaneye kaldırıldı

Güncelleme Tarihi:

#Akşener#HASTANE#Viral Enfeksiyon
Akşener hastaneye kaldırıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2023 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener viral enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. 

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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Genel Başkan Meral Akşener’in rahatsızlandığını ve programlarının ertelendiğini duyurdu. Zorlu, dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in viral bir enfeksiyon geçirmesi sebebiyle yarın yapılacak Başkanlık Divanı toplantımız ve 26 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek Eskişehir programımız ilerleyen bir tarihe ertelenmiştir” dedi. Meral Akşener’in Ankara’da hastaneye kaldırıldığı ve viral enfeksiyon nedeniyle müşahade altına alındığı öğrenildi. 

KILIÇDAROĞLU TELEFONLA ARADI

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, viral enfeksiyon rahatsızlığı geçiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i telefonla aradı. Sağlık durumu hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti. Akşener’in bir süredir Kılıçdaroğlu’na ve ittifaka yönelik sert eleştirilerinin ardından ilk telefonun Kılıçdaroğlu’ndan gelmesi dikkat çekti.

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#Akşener#HASTANE#Viral Enfeksiyon

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