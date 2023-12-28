Akşener: Hadsizliğe had bildiren tek partiyiz

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında özetle şunları aktardı: “Gazi Meclisimizin kürsüsünden bir yandan terör propagandası yapılırken diğer yandan da eyalet sistemi, özerlik ve federasyon nidaları atılıyor. Ama ne hikmetse bu iki hadsizliğe de aynı güçle itiraz eden, aynı güçle had bildiren tek siyasi parti İYİ Parti. Bizim dışımızda kimseden tık yok. Miting meydanlarında mangalda kül bırakmayanlar tavana bakıp ıslık çalıyor. ‘Cumhuriyet’i biz kurduk’ diye gezenler uslu uslu oturuyor. Her fırsatta bize milliyetçilik nutukları atanlar çareyi arazi olmakta arıyor. Seçimler öncesinde DEM’lilere şirin gözükmek için susanlar var. Diğer yanda ise beraber yol yürüdüğü hatta bütçe savunmasını bile yaptırdığı HÜDAPAR’ın Anayasamıza meydan okumasına susanlar var.

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TARİKATLARA EMANET

Eğitim sistemini tarikatlara emanet eden Millî Eğitim Bakanı bile konuşulmadı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni düşürdükleri şu duruma bakar mısınız? Eğitim gibi memleketin istikbali için hayati öneme sahip olan bir sorumluluk sizin anlayışınızda olduğu gibi cemaatlere devredildiğinde ne olur biliyor musunuz? Ortaya paralel bir eğitim sistemi çıkar. Cemaat aidiyeti ülke aidiyetinin üstünde olan çocukların yetişmesi tehlikesi doğar. Siz belli ki yaşadıklarımızı çabuk unutmuşsunuz. Türk milletinin FETÖ terörüne karşı verdiği sınavdan belli ki siz hiç ders almamışsınız.”

KARİYER PLANLARINI BOZDUK

Akşener yerel seçim konusunda da şöyle dedi: “Kendilerini seçmene dayatanlar hep bizden rahatsız oldu. Hele de önümüzdeki seçimlere 81 ilde hür ve müstakil olarak girme kararımızdan sonra bu rahatsızlık artık ayyuka çıktı. Kimse kusura bakmasın. Rahatsız etmeye aynen devam edeceğiz. ‘Yolumuza hür ve müstakil olarak devam edeceğiz’ diyerek statükodan beslenenlerin düzenlerini bozduk. Bizim sırtımızdan kariyer planı yapanların planlarını bozduk. Makamları, mevkileri cepte görenlerin kimyalarını bozduk.”