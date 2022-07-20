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Akşener: Fındık 74 lira olmalı

#GİRESUN#Fındık#İYİ PARTİ
Akşener: Fındık 74 lira olmalı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Fındık en az 3,5 dolar yani 74 lira olmalı, dolar artarsa fiyat da artmalı" dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karadeniz gezisinin ilk gününde Giresun’da esnaf ve halkla buluştu. Akşener, Espiye, Yağlıdere ve Bulancak ilçelerinde halka hitap etti. Akşener, Yağlıdere ilçesindeki konuşmasında KYK faiz borçlarının silinmesine ilişkin, üniversite mezunu gençler için istihdam yaratılması gerektiğini söyledi. Bulancak’ta halka seslenen Akşener, EYT’nin bir an önce çıkarılması gerektiğini belirterek, gençlerin iş bulamadığını gerçekleştirilen mülakatların da adil yapılmadığını savundu.

Akşener, fındık taban fiyatının en az 74 lira olması gerektiğini söyleyerek, "Karadeniz kalkınırsa Türkiye kalkınır. Karadeniz genci burada üretirse Türkiye gelişir. Karadeniz insanı Meksika üzerinden Amerika’ya giderse, onun yerini sığınmacı alır. Fındık üreticisini ezdirmeyeceğiz. Fındık en az 3,5 dolar yani 74 lira olmalı, dolar artarsa fiyat da artmalı" dedi.

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#GİRESUN#Fındık#İYİ PARTİ

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