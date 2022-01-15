Akşener: Fezlekeye evet oyu vereceğiz

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AÇILIM-SAÇILIMA KARŞI ÇIKMIŞ İNSANLARIZ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret eden Akşener, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. HDP Milletvekili Semra Güzel’in bir teröristle fotoğrafının çıkması üzerine, İYİ Parti’nin bu durum karşısında sessiz kaldığına yönelik eleştirilere yanıt veren Akşener, “AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın da bu konuda ne dediğine dair bir bilgim yok benim. AKP yöneticilerinin ısrarla bu konu üzerinden kimsenin bir laf etmediğine dair söylemleri çok ilginç. Muhtemelen şuur altlarındaki genel başkanları Sayın Erdoğan’a duydukları gıcıklığı bizim üzerimizden ortaya döktüler. Burada bulunan arkadaşlarımın tümü ‘açılım-saçılım’ denilen sürece karşı çıkmış insanlarız. Bize o dönemde Sayın Erdoğan ve arkadaşları, ‘Kandan besleniyorlar, ölümden besleniyorlar, analar ağlamasın’ şeklinde tahkir eden bir dil kullanmıştı” dedi.

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Akşener, HDP Milletvekili Semra Güzel’e yönelik fezleke ile ilgili, “Ben milletvekili değilim ama arkadaşlarımdan bildiğim kadarıyla, bu fezlekeye arkadaşlarımız ‘evet’ oyu verecek” diye konuştu.