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Akşener: Facia adeta geliyorum demiş

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#Meral Akşener#İYİ Parti#Amasra
Akşener: Facia adeta geliyorum demiş
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2022 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Amasra’daki felaketin adeta geliyorum dediğini belirterek, “Sorumlularla ilgili yapılacak işlemlerin takipçisi olacağız. Kaybettiğimiz madencilerimizin hesabını soracağız” dedi. Akşener, partisinin grup toplantısında özetle şunları kaydetti:

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SAYIŞTAY UYARMIŞ: “Daha önce yaşanan, birçok maden faciasında olduğu gibi, Amasra’daki felaket de maalesef, adeta geliyorum demiş. Sayıştay uyarmış, raporuna yazmış. İş müfettişleri defalarca uyarmış, idari para cezası kesmiş. Ocakta çalışan maden işçileri bile uyarmış. Ama Sayın Erdoğan’ın atadığı yetkililer, her zaman olduğu gibi, kıllarını kıpırdatmamışlar. Göz göre göre gelen felaketi, öyle izlemişler. Aynı aymazlığın sebep olduğu bir katliama şahit olduk.

BUNA KADER DİYEMEZSİN: Bu kadar uyarıya rağmen, gerekli tedbirleri almazsanız ve ölüme, bile bile lades derseniz; yaşanan felaketin adı, cinayet olur, katliam olur. İşine geldiğinde ‘Benim bakanım’, işine gelmediğinde, ‘kader’ diyemezsin. Beceriksiz yöneticilerinin hatalarına, iş bilmezliklerine, kader diyemezsin. 21’inci yüzyılda, bu teknolojik imkân ve altyapıyla maden işçisine, ölümü, kader diye kabullendiremezsin.

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Akşener: Facia adeta geliyorum demiş

FRANKFURT’TA MÜŞAVİR: Soma faciasındaki işletmenin sahibi, dört buçuk yıl hapis yattıktan sonra, 2020 yılındaki infaz düzenlemesinden yararlanıp, cezaevinden çıktı. Bir vatandaşımızı tekmeleyen danışman da, şimdi Frankfurt Konsolosluğumuzda ticaret müşaviri. Bu işin fıtratında ölüm yok. Bu büyük acıları yaşıyorsak, ne kadar liyakatsiz varsa, onları en üst mevkilere taşıyan, iş bilmezlik yüzünden yaşıyoruz. Bartın’ı yeni bir adaletsizlik sarmalına mahkûm ettirmeyeceğiz. Biz bu işin takipçisiyiz. Sorumluların, en ağır cezaları alması için elimizden geleni ortaya koyacağız.

İSTİBDAT YASASIDIR: Bu makyavelist anlayış; çağdışı bir sansür yasasını utanmadan, üstüne bir de pişkin pişkin fotoğraf çektirerek, Gazi Meclisimizden geçirdi. Bu yasa milletimizin hafızasında bir utanç vesikası olarak kalacak. Türk demokrasi tarihinde kara bir leke olarak anılacak. Bu yasa, bir istibdat yasasıdır.”

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#Meral Akşener#İYİ Parti#Amasra

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