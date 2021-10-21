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Akşener: Esad’la anlaş

#İYİ Parti#Meral Akşener#Esad
Akşener: Esad’la anlaş

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Suriye sorunuyla ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulunarak, “Otur Esad’la anlaş. İki sene önce dedim; egon müsaade etmiyorsa ben gideyim. Bu insanların Suriye’nin yönetimiyle anlaşarak gönderilmesini sağla” dedi.

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Partisinin grup toplantısında konuşan Meral Akşener, şunları söyledi:

“Afrin’de kalmak için her iki senede bir Putin’e 2,5 milyar dolar ödeyeceksen sana ev sahibi değil, kiracı denir. Ya Esad’la masaya otur ve Şam hükümetinin egemenlik tesis etmesine yardımcı ol ya da bölgedeki Mehmetçiğimizi korumak için gereken tedbirleri bir an önce al. Sakın günü kurtarmak için Putin’e o haracı ödemeyi aklından bile geçirme. 5,5 milyon Türkiye’de sığınmacı var deniliyor.

Almanya’ya yanlış hatırlamıyorsam ilk giden kişi sayısı 367 bin kişiydi. Bugün Almanya’da 5 milyon insanımız yaşıyor. 5,5 milyon Türkiye’deki sığınmacıların kalması durumunda nüfusun ve demografinin nasıl değişeceğini de hesapladığınız da ortaya çıkan bir başka gerçek ve bir başka tehdit.”

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#İYİ Parti#Meral Akşener#Esad

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