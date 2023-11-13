Akşener: Erdoğan hakemlik görevini yapsın

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Panelde Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr. Taşansu Türker ve emekli büyükelçi Halil Akıncı konuşmacı olarak yer aldı. Panelin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasındaki tartışmalara ilişkin özetle şunları söyledi:

ANAYASAL YETKİSİNİ KULLANMALI

“Bu kurumların kavgasını çok ciddiye alıyorum. Bunun bir devlet krizi, anayasa krizi olduğuna inanıyorum. Bu krize sebep olan kurumların mensupları hakkında suç duyurusunda bulunduk, takip ediyoruz. Sayın Erdoğan bir anayasa değişikliği için şayet böyle bir kavga üzerinden altyapı hazırlamakla ilgili adımlar atmışsa, onun bu konuda yol vermesi söz konusuysa bu çok tehlikeli. Son derece yanlış bir konu. Kendisinin ve bu konuda ona akıl verenlerin aklını başına almaları lazım.

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İYİ PARTİ HUKUKUN YANINDA

Sayın Erdoğan bu konuda taraf olmak yerine derhal Anayasamızın kendisine vermiş olduğu hakemlik görevini, uzlaştırma görevini ve bu hukuki kavganın, yani hukukun üstünlüğünü zedeleyen kavganın derhal ortadan kaldırılmasını ortaya koymak, bu konuda bir tavır koymak zorundadır. İYİ Parti bu konuda hukukun yanındadır. Devlet kurumlarının ve aynı zamanda hukuk uygulamakla görevli kurumların kavgasının, birbirine düşmesinin önüne geçilmesi lazım.

Ülkemizde zaten etrafımız ateş çemberi, pek çok sorun yaşadığımız bir dönemde Türkiye sakinliğini, iç bünyesindeki düzenini muhafaza etmek zorunda. Bugün itibarı ile herkes aklını başına alıp düzeltmek zorundadır.”