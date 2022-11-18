Akşener: ‘En iyi siyasi kafa avcısıyım’

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Girişimci işkadınlarıyla birlikte olmaktan büyük bir heyecan duyduğunu dile getiren Akşener, “Çok yeni bir siyasi organizasyonuz. Bizim partimiz bir start-up, küçük bir girişimcilik organizasyonu.

EN BAŞARILI START-UP BİZİZ

Bizim için müşteri velinimettir. Bugün Türkiye’nin en başarılı start-up’ıyız. Türkiye’nin en iyi siyasi kafa avcısıyım. Ama çok başarısız olduğum bir yer var. Kadın konusunda başarısız oldum. Kadınlar arasındaki dayanışma çok düşük. Siyasete ilk defa adım atan kadınlar için kaynak ayrılmasından yanayım. Çünkü siyasetin finansmanı da kadınları çok zorluyor.”

ERDOĞAN’A MASA YANITI

-Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İYİ Parti’ye yönelik “Temenni ederiz ki bu masayı terk etmek gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir” sözlerine şöyle yanıt verdi: “Sayın Erdoğan seçime dair derin endişe içerisinde. Milletimizin geleceğinin heba edildiği, ortaya sürüldüğü bir kumar masasında hiç olmadık; bundan sonra da olmayız.”