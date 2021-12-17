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Akşener: Ekonominin patronu güvendir

#GAZİANTEP#İYİ PARTİ#MERAL AKŞENER
Akşener: Ekonominin patronu güvendir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, farklılıkları ön plana çıkarıp dış politikada kavgaya son verilmesinin ekonomik büyümeyi beraberinde getireceğini belirterek, "Ekonominin patronu güvendir" dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e geldi. Kentte temaslarda bulunan Akşener, Gaziantep Ticaret Odası’nda da iş insanları ile bir araya geldi. Ziyarette konuşan Meral Akşener, dış politikada kavgaya son verilmesi ile ekonomik kalkınmanın gerçekleşeceğini kaydetti. Bu politikayı sağlamak için öncelikle hukukun ve adaletin üstünlüğünü sağlamak gerektiğini belirten Akşener, şunları söyledi:

"Biz 'coğrafya kader' diye geliriz. Ortada kocaman bir sıfır vardır. Coğrafya kaderdir ancak bu coğrafya ekonomik coğrafyadır. Bütün sınırdaşlarımızla ortaya çıkan gerçek sadece şudur. Sınırdaşlarımızla ortada 7 trilyon dolarlık bir hacim var. Bu hacimden en fazla pay alacak şehirler de bu bölgede. Biz dış politikada kavga etmek yerine problemlerimizi çözerek yürüsek, bunun yerine karşılıklı ticareti ön plana koysak 7 trilyon dolarlık ticari hacmin paydaşı olmak varken 5 milyon insanın yükünün çekildiği bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Diğer taraftan Avrupa Birliği'nin Mısır'a kadar olan sistemi de işin içine kattığımızda 21 trilyon dolarlık bir hacimden bahsediyorum. Bu 21 trilyon dolarlık hacimden Gaziantep özelinden yola çıkacak olursak neler satamayız. 400 bin insan bu şehirde fabrikalardan sanayiden ekmek yiyor, ailesini geçindiriyor. Bunun 500 bine çıkması için ürettiğinizi daha fazla satmanız ve teşvik edilmesi lazım. Tüm bunlara baktığımızda dış politikada kavga etmek yerine barışın, anlayışın ve ticaretin ön plana çıktığı bir bakış açısını oluşturmak zorundayız. Halbuki değişikliklerimizi ve farklılıklarımızı ön plana çıkarıp, dış politikada kavgaya son versek ekonomik kalkınma beraberinde gelecek. Gaziantep, işçisiyle ve işvereniyle bunu çok güzel başardığı için farklı bir şehir ve ekonomik olarak büyüyor. Bu politikayı sağlamak için öncelikle adaletin ve hukukun üstünlüğünü sağlamak gerekiyor. Ekonominin patronu güvendir. Güveni sağlayan da adalettir. Adaletin oluşabilmesi için de hukukun üstünlüğü gereklidir. İş hayatına ve dış dünyaya bakış açımız budur.''

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#GAZİANTEP#İYİ PARTİ#MERAL AKŞENER

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