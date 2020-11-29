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DHA
Haber Giriş: 29.11.2020 - 21:04 | Son Güncelleme:

Akşener duyurdu! İYİ Parti il başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti

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Akşener duyurdu! İYİ Parti il başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Muş İl Başkanı Ramazan Aşık’ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Muş İl Başkanımız Ramazan Aşık’ı, Covid-19 sebebiyle kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, kıymetli ailesine sabırlar diliyorum. Başımız sağolsun" dedi.

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