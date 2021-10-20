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Akşener: Dolar arttıkça milletin alım gücü düşüyor

#Ankara#İYİ PARTİ#Meral Akşener
Akşener: Dolar arttıkça milletin alım gücü düşüyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Dolar arttıkça milletin alım gücü düşüyor" dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Meral Akşener, döviz kurunun arttığını, doların giderek yükseldiğini, vatandaşları alım gücünün düştüğünü belirterek "Sayın Erdoğan 3 yıl önce 'Ver yetkiyi, gör etkiyi' demişti. Bize faizle nasıl mücadele edilir gösterecekti. Dolar 10 liraya koşuyor. İşte size partili Cumhurbaşkanlığıyla uçan Türkiye, işte Erdoğan'ın 3 yılda etkisi. Merkez Bankası Başkanlarını değiştirmeyi de son zamanlarda alışkanlık haline getirdi. Normal görev süreleri 4 yıl olan Merkez Bankası Başkanları, Sayın Erdoğan sayesinde mevsimlik işçi oldular. Milletimizi dizginlenemeyen bir dolar kuruyla karşı karşıya bıraktın. Sen bildiğini okumaya, sorumsuzca konuşmaya, sorunları halının ardında süpürmeye devam ettikçe dolar artıyor" diye konuştu.

Akşener, dolar artışının Türkiye’de birçok şeyi etkilediğini ifade ederek şöyle konuştu:

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"Dolar arttıkça milletin alım gücü düşüyor. Dolar arttıkça esnafımız sattığının yerine, yenisini koyamıyor. Dolar arttıkça çiftçinin mazotu, gübresi, ilacı, tohumu zamlanıyor. Dolar arttıkça orta ölçekli firmalarımız zora giriyor, servetimiz el değiştiriyor, firmalarımız yok pahasına yabancıların eline geçiyor. Sen sözüm ona faizleri düşürdün; ama Türkiye'nin risk primi arttı. Risk primi artınca, tahvil faizleri arttı. Ticari kredilerin faizleri arttı. Döviz cinsinden bulunacak dış kaynak için, ödenecek faiz de arttı. Senin bu beceriksizliğin yüzünden devlet bütçesinden sadece bu yıl 200 milyar lira faiz ödemesi yapılacak. Bu 200 milyar lira Türkiye'de kayıtlı 22 milyon çalışanın vergilerinden daha yüksek. 22 milyonun ödediği verginin tamamı, faize gidecek. Dahası var. Kurdaki bir liralık artış dış borcumuzu da 450 milyar lira artırıyor."

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#Ankara#İYİ PARTİ#Meral Akşener

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