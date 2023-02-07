Akşener: Devletimizin sesini duyma günü

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Dün partisinin genel merkezine girerken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener, kendisinin de 1999’daki Gölcük depremini yaşadığını ve depremin zor bir iklim zamanında, kış mevsiminde meydana geldiğini aktararak şunları kaydetti: “Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralananlara şifa diliyorum. Türkiye’nin çeşitli yerlerinden yola çıkmış ekiplere kolaylıklar diliyorum. Deprem bölgesinde 10 ilimiz bu işten etkilendi. Oralarda çalışan devlet görevlilerimize, ekiplerimize kolaylıklar diliyorum. Bugün devletimizin sesini duyma günümüz, bugün hepimizin susma günü. Allah yardımcımız olsun. Deprem bölgesindeki il ve ilçe başkanlarımızdan bilgi alıyoruz ve milletvekillerimiz de bölgeye gitti. Ben Kocaeli’den biliyorum. Gürültülerle gittiğiniz zaman dikkat sizin üzerinize çekiliyor. Belki birçok şeye engel olma durumunuz, ihtimaliniz oluyor. Arkadaşlarımız gittiler. Ben de gideceğim ama saati, zamanı onlar söyleyecek. Allah yardımcımız olsun, Allah bir daha milletimize böyle bir acı yaşatmasın.”

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İYİ PARTİ İLÇE BAŞKANI VE EŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antep Nurdağ İlçe Başkanı Bünyamin Tek ve eşinin meydana gelen depremde hayatını kaybettiğini duyurdu. Kavuncu’nun paylaşımı şöyle: “İYİ Parti’mizin Gaziantep Nurdağ İlçe Başkanı Bünyamin Tek ve kıymetli eşini maalesef depremde kaybettik. Merhum Başkanımıza ve eşine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.