Akşener: ‘Demek ki yargı hızlı çalışabiliyor, çok manidar’

“Anlaşılıyor ki partimizin sistemi içerisinde yargı çok hızlı çalıştı. Bu çok manidar. Bütün yargıyla işi olan insanlara bu konuda inşallah örnek olur, bu hızlı karar verme işlemi. Ama bu arada partimizde, çok uzun süre önce dava açılmış, ifadesi alınmamış insanlar var. Ben başta olmak üzere. 5 yıldır benim bir davam sürüyor, darısı onun başına. Çok ilginç geldi bize. İnşallah bütün yargılamalarda aynı şey olur.”

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin siyasi etik yasası önerilerini değerlendiren Akşener, “Siyasi etik yasasını önemli buluyorum” dedi.