Akşener: Cumhurbaşkanı seçilmeyi isterim ama...

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’lı paylaşımın ardından İmamoğlu’nun kendisine mesaj attığını söyleyen Akşener, “Ama şimdi WhatsApp mesajlarını söylersek ayıp olur” dedi. Habertürk TV canlı yayınına katılan Akşener, özetle şunları söyledi:

İMAMOĞLU MESAJ ATTI

“Sayın Buldan Fox TV’de benimle ilgili faili meçhulcü olduğumu; yani katil demedi de tarif etti. Eşinin öldürülmesinde azmettirici olduğumu söyledi. Genç bir kadın, hamile, eşi öldürülmüş; 1994. Ben 1996, 10 Kasım’ında İçişleri Bakanı oldum. Genç bir kadınsınız, hamilesiniz, eşiniz öldürülmüş. O günün İçişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanını, MİT Müsteşarını, Başbakanını bilirsiniz.

Sayın İmamoğlu bana mesaj attı. Ama WhatsApp mesajlarını söylersek ayıp olur. (Gönlünüzün alındığı mesaj mıydı?) Gönlümün alınmasına ihtiyacım yok. Bizim ‘küstüm ver misketleri’ gibi durumumuz yoktur. Arkadaşlarımız o tweet’i hiç beğenmediler. Ben onlara da saygı duyarım.

(Fezlekeler) HDP’nin PKK ile olan ünsiyetine, ilişki biçimine mesafe koyması gerektiğini, Türkiye’nin partisi olma yolunda yürümesi gerektiğini herkes söylüyor, biz de söylüyoruz. (Reform paketi) Ekonominin patronu güvendir. Sayın Erdoğan ve arkadaşlarına güven kalmadı.

(Ortak metin) Muhtemelen çıkar. Sayın Erdoğan’ın bu sistemin içinde yer almasını isterim. Bunun içinde keşke Sayın Erdoğan’ın partisi olabilse.

ÜLKENİN ÖNÜNÜ AÇMAK

(Cumhurbaşkanı adaylığı) Kendi şahsıma yönelik buradan Cumhurbaşkanlığı postu, adaylığı çıkarmak gibi bir düzeneği, çalışma davranışım yok. Buradaki bütün insanlara, hepimize sorulsa, ‘Cumhurbaşkanı seçilmeyi ister misin’, elbette isterim. Bana düşen iş ülkenin önünü açmak. Bunu ne Sayın Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu, Babacan ve Davutoğlu ile görüşmedim. Bugünden konuşmanın doğru olmadığına inanıyorum.”

Akşener, dün Mardin’deydi, esnafı ziyaret edip sorunlarını dinledi.

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