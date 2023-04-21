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Akşener: Cenge değil seçime gidiyoruz

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#İYİ Parti#Meral Akşener#Mansur Yavaş
Akşener: Cenge değil seçime gidiyoruz
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2023 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte, Ankara’da ‘Beypazarı Projeleri Tanıtım Töreni’ne katıldı.

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Akşener, konuşmasında seçim ortamını savaş ortamına benzeterek, “Bir seçime gidiyoruz, sanırsınız cenge gidiyoruz. Terörle mücadelede yer almış bir kişi olarak söylüyorum ki teröristlerle en sert şekilde mücadele edildi; ama kimse terörist diyerek suçlanmadı. Bu kadar insanın günahını almak nedir? Biz cenge gitmiyoruz, alt tarafı bir seçime gidiyoruz” dedi. Akşener, vatandaşlara “Eğer çocuklarınızın iş bulmasını, mülakatın, kayırmanın kalkmasını, yargının bağımsız olmasını, 100 bin öğretmenin atanmasını, KPSS mağdurlarının haklarının iade edilmesini istiyorsanız Sayın Kılıçdaroğluna oy verin” diye seslendi.

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#İYİ Parti#Meral Akşener#Mansur Yavaş

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