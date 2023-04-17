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Akşener: Bu ucube sistemin değişmesi lazım

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#ANKARA#İYİ PARTİ#Meral Akşener
Akşener: Bu ucube sistemin değişmesi lazım
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2023 14:02

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "AK Parti'ye yıllarca oy vermiş, bugün de vermek isteyenler öncelikle 14 Mayıs'ta İYİ Parti'ye ve Sayın Kılıçdaroğlu'na oy vermeliler. Çünkü bu ucube sistemin değişmesi lazım" dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ile Ankara milletvekili adayı Onur Hondoroğlu'nun seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı. Akşener, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin parlamenter sisteme geçişin son defa konuşulduğu bir seçim olduğunu söyledi. İYİ Parti ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy isteyen Akşener, "AK Parti'ye yıllarca oy vermiş, bugün de vermek isteyenler öncelikle 14 Mayıs'ta İYİ Parti'ye ve Sayın Kılıçdaroğlu'na oy vermeliler. Çünkü bu ucube sistemin değişmesi lazım. Ucube sistem değiştiğinde hukukun üstünlüğü gelecek. Liyakat gelecek ve kayırma ortadan kalkacak. 82 puanı alan çocuk, tayin olacak. 100 bin öğretmen tayin olacak, hemen atanacak. Köy okulları yeniden açılacak. Kepenk kapatan esnafın derdi giderilecek ve yargıda, adalette tarafsızlık, bağımsızlık, korkusuzluk, objektiflik sağlanacak. Ayrıca kevgire dönen sınırlar tahkim edilecek hale getirilecek ve ülkemizdeki sığınmacılar; Avrupa'nın hendeği haline getirilen Türkiye'nin inanılmaz bir sığınmacı sorunu var. Bu insanlar gayet öyle TIR'lara doldurulup, trenlere doldurulup değil, davulla, zurnayla 2 yıl içinde memleketlerine gönderilecek" dedi.

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Akşener, seçimin vatana, millete, birliğe ve beraberliğe katkısı olacağını söyleyerek, "14 Mayıs akşamı ve ucube sistemin gittiği, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saygıyla yolcu edildiği, Sayın Kılıçdaroğlu'nun da alkışla makamına oturtulduğu bir akşam olacak ve 15 Mayıs sabahı bu ülkeye güneş doğacak. İYİ Parti bu ülkenin sigortasıdır. İYİ Parti bu ülkenin emniyet supabıdır. Onun için İYİ Parti'yi birinci çıkaracağız. Birinci parti çıkaracağız ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de başbakan olacak" açıklamasında bulundu. (DHA)

 

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#ANKARA#İYİ PARTİ#Meral Akşener

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