Akşener: Bu mücadele hiçbir inada şahsi hırsa kurban edilemez

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Akşener özetle şu mesajları verdi:

SİNAN ATEŞ’İN KATİLLERİ NEREDE?: “Sayın Erdoğan, Ankara’nın göbeğinde, kim suikast düzenledi? Banuçiçek’in ve Bengisu’nun babasına, kim kıydı? Katiller, nerede saklanıyor? Saklanmalarına kim izin veriyor? Yargı sürecini, kimler baltalıyor? Bu sorulara cevap vermeden, o koltukta rahat oturamazsın. Banuçiçek’in, babasız geçen ilk doğum gününde, gece başını yastığa koyup, rahat rahat uyuyamazsın. Sinan Ateş’in katilleri nerede? Katilleri kim saklıyor? Devlet cinayeti örtbas etme yeri değildir. Artık senin üstüne düşen, bir seçim yapmaktır. Ya Sinan Ateş’in kanını yerde bırakacaksın ya da hesabını soracaksın. Seçimini yap, Sayın Erdoğan.

EYT’DE YENİ MAĞDURLAR GETİRDİLER: EYT konusunda da, yarım yamalak iş yaptılar. Yeni mağdurlar meydana getirmekten çekinmediler. EYT’li kardeşlerimiz şimdi de prime takıldılar. Buradan iktidara seslenmek istiyorum. Net bir şekilde bilgilendirmediğiniz için vatandaşlarımız borçlanma hakkından faydalanmak adına arabasını sattı, kredi çekti, para yatırdı. Şimdi onlara, ‘Prim ödeme gün sayınız yetmiyor’ diyorsunuz. Bu meseleden etkilenen bir başka kesim de sayıları milyonu bulan, staj ve çıraklık mağdurlarımız. Bu insanların haklarını, niye vermiyorsunuz?

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YATIRIM ÜSSÜNE ÇEVİRECEĞİZ: Türkiye’yi bir yatırım üssüne çevireceğiz. 14 Mayıs, güçlü ve zengin bir Türkiye’nin ilk adımları olacak. Özgür ve demokratik bir Türkiye’ninkırılan zincirleri olacak. Altı siyasi parti olarak, Ortak Politikalar Metni’mizi paylaştık. Biz 6 siyasi parti bu zamana kadar iktidarın önümüze yuvarladığı siyasi yün yumaklarıyla değil; seçimi kazandıktan sonra, neler yapacağımızla ilgilendik. Bu çalışma da, 14 Mayıs’tan sonra yapacaklarımızın somut planıdır.

102 GÜN SONRA İYİ PARTİ SANDIKLARI PATLATANDIR: Millet İttifakı, millete rağmen değil; milletle beraber yol yürüyecektir. Çünkü bizim yürüttüğümüz bu mücadele; pazarlık siyaseti peşinde koşanların değil, milletin selameti için sabredenlerin mücadelesidir. Bu mücadele nefsini, memleket sevgisinin önüne koymayan Türkiye sevdalılarının mücadelesidir. Bu mücadele Gezi’de sesini duyurmaya çalışanların mücadelesidir. Bu mücadele AK Partili olmadığı için, makbul vatandaş kabul edilmeyen milyonların, sürekli olarak haksızlığa uğratılan, mazlumların mücadelesidir. Bu kutlu mücadele hiçbir kaprise, hiçbir inada kurban edilemez. Hiçbir şahsi hırsa, hiçbir koltuk hesabına feda edilemez. Kazanana kadar da buradayız. Sandık ufukta gözüktü. Geri sayım başladı.”

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‘2 gün sonra, İYİ Partisandıkları patlatandır.”