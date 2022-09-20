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Akşener: Bizi Kürtlerle düşman edemeyecekler

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#Meral Akşener#İYİ Parti#Etimesgut
Akşener: Bizi Kürtlerle düşman edemeyecekler
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2022 07:00

İYİ Parti Lideri Meral Akşener,"Etimesgut'ta PKK'lı, Batman'da faili meçhulcü diyorlar. Milliyetçiliğimden şüpheniz var mı? Bu can bu bedende durdukça bizi Kürtlerle düşman edemeyecekler” dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, dün beraberindeki heyetle Ankara’nın Etimesgut ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener, ziyarette özetle şunları söyledi:

SİZİ GİDİ YALANCI KOLPACILAR

"Meral Akşener’e Etimesgut’ta PKK’lı, ama Batman’da faili meçhulcü diyorlar. Hayatında PKK’ya taş atmamışlar bize hakaret edebiliyorlar. Sizi gidi yalancı kolpacılar sizi. Siz kimsiniz de bizi suçlamak kim? Siz kimsiniz? Bu can bu bedende durdukça, şüpheniz var mı? Milliyetçiliğimden şüpheniz var mı? Bu can bu bedende durdukça bizi Kürtlerle düşman edemeyecekler. Kürtlere yanlış bir kelime söylemeyeceğiz, söyletmeyeceğiz. Onlar canları pahasına bu devletin yanında durdular.”

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#Meral Akşener#İYİ Parti#Etimesgut

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