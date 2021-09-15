Akşener: Birlikte değiştireceğiz

Ziyareti sırasında vatandaşlara da hitap eden Akşener, özetle şöyle dedi:

"Nasıl esnaf için müşteri velinimetse seçmen de siyasetçi için velinimet olmak zorunda. Yapman gereken o. Siz uzunca bir zaman seçmenin velinimet olduğunu unuttunuz.

GERÇEK PATRON SEÇMEN

Ama siyasetçiyi çok kolay oy almaya alıştırdınız. Bunu birlikte değiştireceğiz. El ele verip değiştireceğiz. Buralara bütün ağaların gelmesini sağlayarak değiştireceğiz. Siyasetçinin gelip burada size hesap vermesini sağlayarak değiştireceğiz. Patron sizsiniz, millet sizsiniz, asıl ve asil sizsiniz.

Her gelen mal ne satılıyorsa satılsın pahalı geliyor. Türkiye yüzde 75'ler ile asgari ücret cenneti olmuş. Bir yerde ister fabrika, ister mağaza, nerede çalışırsa çalışsın, çalışanların maaşı asgari ücret. Sen asgari ücret ile evini geçindirmeye çalışırken, 250 bin lira oturduğu yerden maaş alanlara maaş veriliyorsa bu hak değildir.

REKABETİ ARTTIRACAĞIM

İYİ Parti Lideri Akşener, konuşmasında projeler ve çözümler üzerinden rekabeti arttırmaya çalıştığını, bunun sağlanması halinde kazananın esnaf ve vatandaş olacağını sözlerine ekledi.

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