Akşener: Birinci parti çıkacağız

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Muğla’da, partisinin il kongresine katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçimlerde birinci parti olacaklarını belirtti. Menteşe Spor Salonu’ndaki kongrede ‘Başbakan’ sloganlarıyla karşılanan Akşener, görevlerinin Cumhuriyet’e sahip çıkmak olduğunu belirterek, “Ata’mızın vizyonunu 21’inci yüzyıla taşıyacağız” diye konuştu.



VALLAHİ DE BAŞARACAĞIZ



İYİ Parti Lideri Akşener, konuşmasını şöyle sürdürdü: “2023 seçimlerini kazanmak zorunda olduğumuzu bildiğimiz için bu işi başaracağız. Vallahi başaracağız, billahi başaracağız. Sizden istediğim şu, birinci parti çıkacağız. Onunla bununla anlaşarak değil, onunla bununla kapı arkalarında buluşarak değil, bir şey isteyerek değil, kendimiz gücümüzle çalışkanlığımızla birinci parti çıkacağız.”