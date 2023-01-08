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Akşener: Birinci parti çıkacağız

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#Akşener#MUĞLA#Seçim
Akşener: Birinci parti çıkacağız
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2023 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, “2023 seçimlerini kazanmak zorundayız. Vallahi başaracağız, billahi başaracağız. Onunla bununla anlaşarak değil, onunla bununla kapı arkalarında buluşarak değil, bir şey isteyerek değil, kendimiz gücümüzle birinci parti çıkacağız" dedi.

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Muğla’da, partisinin il kongresine katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçimlerde birinci parti olacaklarını belirtti. Menteşe Spor Salonu’ndaki kongrede ‘Başbakan’ sloganlarıyla karşılanan Akşener, görevlerinin Cumhuriyet’e sahip çıkmak olduğunu belirterek, “Ata’mızın vizyonunu 21’inci yüzyıla taşıyacağız” diye konuştu. 

VALLAHİ DE BAŞARACAĞIZ

İYİ Parti Lideri Akşener, konuşmasını şöyle sürdürdü: “2023 seçimlerini kazanmak zorunda olduğumuzu bildiğimiz için bu işi başaracağız. Vallahi başaracağız, billahi başaracağız. Sizden istediğim şu, birinci parti çıkacağız. Onunla bununla anlaşarak değil, onunla bununla kapı arkalarında buluşarak değil, bir şey isteyerek değil, kendimiz gücümüzle çalışkanlığımızla birinci parti çıkacağız.” 

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#Akşener#MUĞLA#Seçim

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