Akşener: Birbirimize küfrederek, hakaret ederek, iftira atarak seçim olabilir mi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 29 Ekim Bulvarı Özay Gönlüm Meydanı'nda partisinin düzenlediği mitingde halka seslendi. Akşener, miting alanına gelirken, AK Parti'nin çeşitli binalara astığı üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafıyla birlikte 'Denizlim vatanını böldürmez' ifadesinin yer aldığı afişi gördüğünü belirtip, "Diyor ki, 'Denizlililer vatanseverdir, ülkeyi böldürmez' doğrudur Denizlililer vatanseverdir. Efeler, Dadaşlar, Gakkoşlar vatanseverdir. Türkiye'nin her metrekare toprağı üzerinde yaşayan vatandaşımız vatanseverdir, bayrak severdir. Biz siyaset yapıyoruz, seçime gidiyoruz. Seçim, seçmen için bayramdır. Birbirimize küfrederek, birbirimize hakaret ederek, birbirimize iftira atarak bir seçim olabilir mi?" dedi.

"BÖYLE GİDİLEN SEÇİM GÖRMEDİM"

Konuşmasında 30 yıldır politika yaptığını, bugüne kadar 50 yıllık bir hafızaya sahip olduğunu söyleyen Akşener, "Böylesine küfrederek, milletimizi aşağılayarak, millete hakaret ederek, bizlere iftara ederek gidilen bir seçim görmedim. Bu ülkeye başbakanlık yapmış bir şahıs, bizi işgalci, kendisini istiklal mücadelesi veren biri olarak tanımlıyor. Bizi darbeci olarak niteliyor. Milli irade ne zamandır darbe olmuş? Bu arkadaşın Hollanda'da hesapları olduğuna, adını söyleyemediğim yerlerde hesapları olduğuna dair bilgiler belgeler havada uçuştu. Bir tane soruşturma açılmadı. Bunların araştırılması, varsa hırsızlıkların ortaya çıkmasının getirdiği endişeyle, bunların unutturulması için ben darbeciyim, ben PKK'lıyım öyle mi? Böyle bir ahlaksızlık hayatımda görmedim. 'Bunlar kafayı kırmış' diyorum en son ama kafa bile böyle olmaz. Denizli'de ben PKK'lıyım, Diyarbakır'da faili meçhulcüyüm. Ben, hangisiyim kardeşim? Karar verin ya" diye konuştu.

Türkiye'nin çok fazla sorunu olduğunu, iktidarın ise bu sorunları unutturmak için hamaset yaptığını söyleyen Akşener, "Gençlerimize nefes aldırmayanları, gençlerimizin umudunu çalanları, 82 puan aldığı halde mülakatta elenip tayin edilmeyip, AKP bünyesinde ayısı, dayısı olanların 52 puanla tayin edildiği bu harami düzene 'Dur' diyeceğiz. Gençler işsizse, insanlar tarımdan çıkıyorsa, maliyetler artıp maliyetleri karşılayacak fiyatı veremiyorsanız, ülkeyi boşaltıyorsanız, torpili dibine kadar kullanıyor, sanayiciye can çekiştiriyorsanız elbette hamasi nutuk atar ve hepimizi olmadığımız hainliklerle suçlarsınız. Ben, hain değilim Recep Bey, sen etrafındakilere bak. Burada bulunanlar hain değil Recep Bey, sen etrafındakilere bak" dedi.

"SİNAN'IN KATİLLERİNİ BULMAZ, HESAP SORMAZSAM NAMERDİM"

Mitingde asılı olan Sinan Ateş'in fotoğrafı üzerine yazılı 'Helalleşmek yok, hesaplaşmak var' pankartını okuyan Akşener, şöyle konuştu:

"Ey ayakkabısına kadar herkesin her şeyini bildiğinizi iddia eden muhteremler. Ankara'nın göbeğinde gencecik bir akademisyen katledildi. Banu Çiçek. Bengü Su, babasız kaldı. Hani her şeyden haberiniz vardı? Ne katillerini, ne azmettirenleri buldunuz. Yattınız kulağınızın üstüne. Bu meydanda kadın erkek gençlerin önünde söz veriyorum 15 Mayıs sabahından itibaren Sinan'ın katillerini bulmaz, hesap sormazsam namerdim, şerefsizim. Gaffar Okkan'ı öldürenlerin tamamı serbest. Senin sağ elinde Hizbullah var, sol elinde PKK var. Hatırlıyor musunuz akil adamları? Nasıl geziyorlardı? Hatırlıyor musunuz Habur rezaletini? Habur rezaletinde, 'Teröristler rahatsız olmasın' diye Atatürk'ümüzün resmini, bayrağımızı çadır mahkemelerinden çıkarıldığını, bu kardeşiniz öğrendi. Soru önergesi verildi ve üstü kapatıldı, gitti. Peşmerge girdi şangur şungur. Cumhuriyet Bayramı'nda girdi. Lahmacunları valiler ısmarladı. Akil adamları, megri megrileri, Osloları unuttun mu? En son İstanbul seçimlerinde Apo'nun kardeşine 'Bizim Mehmet' dedin, kardeşim siz akraba olmuşsunuz. Vatanı bölüyormuşuz; hadi oradan be. Senin bir elinde Hizbullah bir elinde PKK var. Bütün mesele halkın gerçek sorunlarının konuşulmaması."

"MAAŞLARIN GERÇEK ENFLASYONA GÖRE DÜZENLENMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ"

İktidar olduklarında ilk iş olarak 100 bin öğretmen atayacaklarını söyleyen Akşener, "Tüm köy okullarını yeniden açacağız, az hasarlı 11 bin köy okulunu hemen yeniden faaliyete geçireceğiz. Bu okullara öğretmen, ziraat mühendisi ve veteriner atamaları yaparak köylerimizi yeniden kalkındıracağız. Genç arkadaşlarımızın köylerinde tarım yapabilmeleri için her türlü desteği vereceğiz. Onların SGK veya Bağ-Kur primlerini devlet olarak biz ödeyeceğiz. Besicilik yapılan köylerde çoban maaşı ve SGK'sını biz ödeyeceğiz. 18-26 yaş arasındaki gençlerimize iş buluncaya kadar hiçbir şekilde soru sormadan 2 bin 500 lira maaş bağlayacağız. Evde çalışan dar gelirli ailelerin kadınlarına 2 bin 500 lira maaş bağlayacağız. Engelli bakan ailelere verilen maaş 2 bin 300 - 2 bin 400 lira civarında. Bunu 2 katına çıkaracağız. Benim de ailemde engelli var. Engelli bakmak dünyanın en zor işidir, 2 bin küsur lirayla bir engelli bakılması mümkün değil. TÜİK rakamlarını geriye doğru tarayıp gerçek enflasyonu ortaya koyacağız. Bütün maaşların gerçek enflasyona göre düzenlenmesini sağlayacağız. Ocak ayında 'emekçilere ve devlet memurlarına en az yüzde 55 zam yapın' demiştim ama yapmadılar. Temmuz ayında herkese en az yüzde 50 zam yapılacak. Enflasyon rakamlarına göre daha yükseği de olabilir. En az 5 çeşit öğretmenlik var. Bunların hepsi kaldırılacak. Bütün gençlere 15-18 ayda istedikleri eğitimi alabilecekleri, iş garantili 2'nci şans okulları açacağız. Yabancı çiftçilere destek olmak yerine, Türk çiftçisine destek olacağız" dedi.

"14 MAYIS AKŞAMI BEN BAŞBAKAN, KILIÇDAROĞLU CUMHURBAŞKANI OLACAK"

Akşener, "İYİ Partili her bir kardeşimden 1 oy Kemal'e, 1 oy Meral'e elbette istiyorum. İYİ Partili her bir kardeşimden, hangi siyasi partiye oy vermiş olursa olsun Kemal Kılıçdaroğlu'na, İYİ Parti'ye yani Meral Akşener'e oy vermeleri için ikna etmelerini istiyorum. Demokrasinin tam olarak uygulanabilmesi için bu sistemin değişmesi gerekiyor. 14 Mayıs akşamı ben Başbakan, Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olacak. Kılıçdaroğlu'nu alkışlarla Çankaya Köşküne birlikte götüreceğiz. Erdoğan'ı da arkadaşlarıyla birlikte emekli edeceğiz. 14 Mayıs akşamı sandıklardan sizden birisi olan Sayın Kılıçdaroğlu'nu 13'üncü Cumhurbaşkanı yapma iradeniz çıkacak, buna eminim. Onu tek başına bırakmak olmaz değil mi? O zaman Meral Akşener'i de başbakan edeceksiniz. Dolaysıyla 1 oy Kemal'e, 1 oy Meral'e" diye konuştu.

"14 MAYIS ANNELER GÜNÜ'NDE GEREKEN DERSİ VERECEK MİYİZ?"

AK Parti'nin İstanbul mitinginde açılan 'Karı gibi mutfaktan çıkmayan lider değil arı gibi çalışan lider istiyoruz' yazılı pankartına da değinen Akşener, "Ulan, sizi kim doğurdu? Sizi doğuran analarınıza, doyuran analarınıza hakaret be Ayrıca bu arı gibi diyenler arı gibi çalışmıyorlar; onlar tembel teneke. Yan gelip yatıyor. 5 maaş 10 maaş verdikleri gençlere pudra şekeri çektiren tipler bunlar" dedi. Akşener, "Bize hakaret edenlere Anneler Günü'nde gereken dersi verecek miyiz? Kadın sözü mü" diye sordu. Kalabalık Akşener'e 'Evet' diyerek karşılık verdi. Konuşmasını sonunda partisinin Denizli milletvekili adaylarını tanıtan Akşener, kentten ayrıldı.