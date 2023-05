Akşener: Bir kişi PKK'lı diye suçlanıyorsa gereği yapılır

Haberin Devamı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun Ankara'da bir otelde düzenlediği '3 Mayıs Türkçülük Günü' etkinliğine katıldı. Toplantıda Akşener'e İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu ve partisinin kurmayları da eşlik etti. Etkinlikte gençlere seslenen Akşener, "Artık çok daha yapayın ötesi bir hiyerarşik düzen oluştu ki, öyle talimat malumat hava gazı. Birinci derecede bireyin önemli olduğu, bireyin ne istediğinin anlaşılmaya çalışıldığı bir müşteri üretim mekanizması, bunu siyasete koyduğunuz zaman şimdi meşhur Z kuşağı dediğimiz gençlerin talebi olan, 'nefes almak istiyorum, umur etmek istiyorum, talimat yani emir kipi ile konuşulsun istemiyorum' denilen bir yeni dünya bu. Benim yaş grubum ve bir yaş grubu sonrasının gençlerimize bir borcu var. Mümtaz Turhan'ı tanımaları gerekiyor. Dolayısı ile bize çok iş düşüyor" dedi.



'PKK, HER HÜKÜMETİN MÜCADELE ETMESİ GEREKEN BİR TERÖR ÖRGÜTÜDÜR'



14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerine değinen Akşener, "Bir seçime gidiyoruz. Bir seçime değil sanki harbe gidiyoruz. Müşteri veli nimetten, seçmen veli nimete evrilen durumun tam tersine seçmen marabadır psikolojisini dili ile ortaya koyan bir dönemdeyiz. Şu anda karşınızda duran kişi Diyarbakır'da faili meçhulcü, Ankara'da PKK'lı. Şimdi bir uçta faili meçhulcüyseniz bir uçta PKK'lı olamazsınız. Daha vahim karşımda iki vali oturuyor. Her ikisine de söyleyeyim; Yahu İçişleri Bakanlığı'nın Mülkiye İdaresi Emniyeti, yarının savcıları, hakimleri; bu ülkeyi yöneten yetkililer tarafından PKK'lı diye bir kişi suçlanıyorsa gereği yapılır. Aksi takdirde sırf seçim kazanmak için iftira atarak 3 kişinin, 5 kişinin oyunu alacağım diye bakarsanız, bir süre sonra bu konu cıvıtır ve tehlike arz etmekten ve ciddiyetinden kaybolur gider. Ne yaparsınız biliyor musunuz? Bunu alıştırma haline getirirsiniz. PKK'lı olmayı rastgele bir durum haline getirirsiniz. Halbuki PKK bu ülkeyi bölmek isteyen silahlı bir örgüttür ve her gelen iktidarın mücadele etmesi gereken bir örgüttür" ifadelerini kullandı.